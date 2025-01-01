Бах vs Шопен. Орган vs Рояль

Концерт «Бах vs Шопен» от Amadeus Concerts в Петрикирхе

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Бах vs Шопен», который пройдет в рамках цикла «Битва клавиров» под величественными сводами Петрикирхе. В этом концерте вы сможете насладиться произведениями двух великих композиторов, чьи стили и философии кардинально различаются.

Два гения — два мира

Иоганн Себастьян Бах, непревзойдённый мастер органной музыки, и Фредерик Шопен, чьи рояльные произведения обожают не только слушатели, но и исполнители, встретятся на одной сцене. Можно ли сравнивать их музыку? Музыковеды скажут вам, что нет, и, конечно, будут правы. Полифоническая музыка Баха и романтические мелодии Шопена представляют собой два разных мира, с уникальными ощущениями времени и эмоциями.

Традиции музыкальных поединков

Цикл «Битва клавиров» от Amadeus Concerts восходит к старинной европейской традиции, когда величайшие мастера музыкального искусства состязались в импровизации и исполнении. Это было время удивительных поединков, способных поразить публику. Концерт обещает быть контрастным и неожиданным!

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, а также солисты и приглашённые артисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Вы сможете насладиться высоким уровнем исполнения и мастерством музыкантов.

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 1 час, без антракта. Не упустите возможность увидеть и услышать столкновение двух музыкальных эпох!