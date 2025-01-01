Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бах vs Шопен. Орган vs Рояль
Киноафиша Бах vs Шопен. Орган vs Рояль

Бах vs Шопен. Орган vs Рояль

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Концерт «Бах vs Шопен» от Amadeus Concerts в Петрикирхе

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Бах vs Шопен», который пройдет в рамках цикла «Битва клавиров» под величественными сводами Петрикирхе. В этом концерте вы сможете насладиться произведениями двух великих композиторов, чьи стили и философии кардинально различаются.

Два гения — два мира

Иоганн Себастьян Бах, непревзойдённый мастер органной музыки, и Фредерик Шопен, чьи рояльные произведения обожают не только слушатели, но и исполнители, встретятся на одной сцене. Можно ли сравнивать их музыку? Музыковеды скажут вам, что нет, и, конечно, будут правы. Полифоническая музыка Баха и романтические мелодии Шопена представляют собой два разных мира, с уникальными ощущениями времени и эмоциями.

Традиции музыкальных поединков

Цикл «Битва клавиров» от Amadeus Concerts восходит к старинной европейской традиции, когда величайшие мастера музыкального искусства состязались в импровизации и исполнении. Это было время удивительных поединков, способных поразить публику. Концерт обещает быть контрастным и неожиданным!

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, а также солисты и приглашённые артисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Вы сможете насладиться высоким уровнем исполнения и мастерством музыкантов.

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 1 час, без антракта. Не упустите возможность увидеть и услышать столкновение двух музыкальных эпох!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1000 ₽

Фотографии

Бах vs Шопен. Орган vs Рояль Бах vs Шопен. Орган vs Рояль Бах vs Шопен. Орган vs Рояль Бах vs Шопен. Орган vs Рояль Бах vs Шопен. Орган vs Рояль Бах vs Шопен. Орган vs Рояль Бах vs Шопен. Орган vs Рояль Бах vs Шопен. Орган vs Рояль Бах vs Шопен. Орган vs Рояль

В ближайшие дни

Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
29 августа в 18:30 Beverly Hills
от 990 ₽
Музыка в Оранжерее
6+
Живая музыка
Музыка в Оранжерее
27 сентября в 20:00 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yutube
16 августа в 21:50 Trans-Force
от 890 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше