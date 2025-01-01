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Бах vs Рахманинов. Орган vs Рояль
Киноафиша Бах vs Рахманинов. Орган vs Рояль

Бах vs Рахманинов. Орган vs Рояль

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О концерте/спектакле

Битва Клавиров: Бах против Рахманинова в Петрикирхе

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Бах vs Рахманинов» из цикла «Битва Клавиров», который пройдет в величественных сводах Петрикирхе. В этот вечер на «чашах весов» встретятся два гения музыки: величайший композитор органной музыки Иоганн Себастьян Бах и, возможно, величайший композитор фортепианной музыки Сергей Рахманинов.

Музыкальный поединок

Оба композитора были не только выдающимися композиторами, но и виртуозными исполнителями. Программа обещает быть огненной: от страстных и захватывающих фантазий с неистовыми гармониями до возвышенных, сакральных прелюдий и фуг. Это музыкальное путешествие словно качели, раскачивающиеся между двумя веками, но в каждой точке этого движения — гениальность.

Традиции музыкальных поединков

Цикл «Битва Клавиров» от Amadeus Concerts восходит к старинной европейской традиции музыкальных состязаний, где ведущие мастера искусства оспаривали друг с другом, удивляя публику своим мастерством в импровизации, сочинении и исполнении музыки.

Исполнители и детали концерта

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга — лауреаты международных конкурсов, а также солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Продолжительность концерта составит 1 час без антракта.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое объединяет в себе красоту, мощь и вечность!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1000 ₽

Фотографии

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