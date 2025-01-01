Бах vs Рахманинов. Орган vs Рояль

Битва Клавиров: Бах против Рахманинова в Петрикирхе

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Бах vs Рахманинов» из цикла «Битва Клавиров», который пройдет в величественных сводах Петрикирхе. В этот вечер на «чашах весов» встретятся два гения музыки: величайший композитор органной музыки Иоганн Себастьян Бах и, возможно, величайший композитор фортепианной музыки Сергей Рахманинов.

Музыкальный поединок

Оба композитора были не только выдающимися композиторами, но и виртуозными исполнителями. Программа обещает быть огненной: от страстных и захватывающих фантазий с неистовыми гармониями до возвышенных, сакральных прелюдий и фуг. Это музыкальное путешествие словно качели, раскачивающиеся между двумя веками, но в каждой точке этого движения — гениальность.

Традиции музыкальных поединков

Цикл «Битва Клавиров» от Amadeus Concerts восходит к старинной европейской традиции музыкальных состязаний, где ведущие мастера искусства оспаривали друг с другом, удивляя публику своим мастерством в импровизации, сочинении и исполнении музыки.

Исполнители и детали концерта

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга — лауреаты международных конкурсов, а также солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Продолжительность концерта составит 1 час без антракта.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое объединяет в себе красоту, мощь и вечность!