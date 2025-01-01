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Бах vs. Моцарт. Орган vs Рояль
Киноафиша Бах vs. Моцарт. Орган vs Рояль

Бах vs. Моцарт. Орган vs Рояль

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О концерте/спектакле

Музыкальное сражение: «Бах vs Моцарт»

Amadeus Concerts приглашает вас на уникальный концерт из цикла «Битва клавиров», который состоится под величественными сводами Петрикирхе. На этот раз в центре внимания — два гения классической музыки: Иоганн Себастьян Бах и Вольфганг Амадей Моцарт.

Гении музыки

Бах — это вершина музыкальной мысли, чьи произведения до сих пор вдохновляют композиторов по всему миру. Его органные сочинения считаются эталоном гармонии и глубины. Моцарт, в свою очередь, является физическим воплощением музыки как явления. Его произведения для клавира отличаются яркостью и эмоциональной насыщенностью, что делает их удивительно привлекательными для слушателей.

Концертная программа

В рамках концерта «Битва Клавиров: Бах vs Моцарт» зрители смогут насладиться лучшими органными сочинениями Баха и выдающимися произведениями Моцарта в исполнении рояля. Это музыкальное противостояние обещает быть необычным и запоминающимся!

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашённые музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Их мастерство и талант создадут уникальную атмосферу, которая погрузит вас в мир классической музыки.

Продолжительность и детали

Продолжительность концерта составит 1 час без антракта. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1000 ₽

Фотографии

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