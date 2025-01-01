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Бах vs Чайковский. Орган vs Рояль
Киноафиша Бах vs Чайковский. Орган vs Рояль

Бах vs Чайковский. Орган vs Рояль

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О концерте/спектакле

Музыкальная дуэль: «Бах vs Чайковский» в Петрикирхе

Amadeus Concerts представляет уникальный концерт из цикла «Битва клавиров», который пройдет под величественными сводами кафедрального собора Петрикирхе. 22-24 числа на Невском зрители смогут насладиться выдающимся музыкальным событием, где орган и рояль встретятся в поединке двух гениев — Иоганна Себастьяна Баха и Петра Ильича Чайковского.

Уникальный формат концерта

Редко можно услышать музыку Баха и Чайковского в одном концерте, но формат музыкальной «дуэли» позволит вам оценить величие обоих композиторов. В отличие от обычных концертов, здесь не будет борьбы за титул лучшего. Как справедливо заметил один из критиков, «сравнивать их невозможно, как невозможно сравнивать красоту Луны и Солнца».

Традиции музыкальных поединков

Цикл «Битва клавиров» восходит к старинной европейской традиции, когда лучшие мастера музыкального искусства состязались в искусстве импровизации и исполнения. Концерт обещает быть не только оригинальным, но и захватывающим, погружая зрителей в атмосферу музыкального соревнования.

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга — лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные артисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Ожидайте исполнения шедевров в великолепной акустике Петрикирхе.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час без антракта. Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1000 ₽

Фотографии

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