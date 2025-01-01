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Бах vs Бетховен. Орган vs Рояль
Киноафиша Бах vs Бетховен. Орган vs Рояль

Бах vs Бетховен. Орган vs Рояль

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О концерте/спектакле

Музыкальный поединок: «Бах vs Бетховен»

Amadeus Concerts представляет уникальный концерт из цикла «Битва Клавиров», который пройдет под величественными сводами Петрикирхе. В этот вечер зрители станут свидетелями поединка двух величайших композиторов — Иоганна Себастьяна Баха и Людвига ван Бетховена.

Два гения — два мира

Музыкальное наследие Баха сформировало судьбу музыки на столетия вперед. Его главный инструмент, орган, стал орудием в космическом диалоге с вселенной. С другой стороны, Бетховен, гений и революционер, поднял фортепианную музыку на невиданные высоты. Его экспрессивные произведения стали символом борьбы и триумфа, ведь даже глухота не смогла остановить его творческий поток.

Что сильнее: Бах или Бетховен?

Они невероятно разные, и именно это противостояние будет в центре внимания. Зрители смогут решить, что их трогает больше: объемная, испепеляющая созерцательность Баха или могучая лирика Бетховена. Только вы сможете определить победителя этой битвы!

Историческая традиция музыкальных поединков

Цикл «Битва клавиров» восходит к старинной европейской традиции, когда мастера музыкального искусства состязались в импровизации, сочинительстве и исполнении. Это было время, когда каждый концерт становился настоящим испытанием для музыкантов и праздником для зрителей.

Исполнители

В концерте примут участие ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, а также солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Детали концерта

Продолжительность: 1 час без антракта. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события в самом сердце Невского проспекта!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
17:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 29 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 1000 ₽

Фотографии

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В ближайшие дни

Диско на крыше с симфоническим оркестром
0+
Поп Диско
Диско на крыше с симфоническим оркестром
16 августа в 19:00 Roof Place
от 1900 ₽
6+
Классическая музыка
Бетховен. Шуман. Амлен. Равель
29 июля в 19:00 Концертный зал Мариинского театра
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Джаз
Джазовый вечер
20 августа в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
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