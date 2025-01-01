Бах vs Бетховен. Орган vs Рояль

Музыкальный поединок: «Бах vs Бетховен»

Amadeus Concerts представляет уникальный концерт из цикла «Битва Клавиров», который пройдет под величественными сводами Петрикирхе. В этот вечер зрители станут свидетелями поединка двух величайших композиторов — Иоганна Себастьяна Баха и Людвига ван Бетховена.

Два гения — два мира

Музыкальное наследие Баха сформировало судьбу музыки на столетия вперед. Его главный инструмент, орган, стал орудием в космическом диалоге с вселенной. С другой стороны, Бетховен, гений и революционер, поднял фортепианную музыку на невиданные высоты. Его экспрессивные произведения стали символом борьбы и триумфа, ведь даже глухота не смогла остановить его творческий поток.

Что сильнее: Бах или Бетховен?

Они невероятно разные, и именно это противостояние будет в центре внимания. Зрители смогут решить, что их трогает больше: объемная, испепеляющая созерцательность Баха или могучая лирика Бетховена. Только вы сможете определить победителя этой битвы!

Историческая традиция музыкальных поединков

Цикл «Битва клавиров» восходит к старинной европейской традиции, когда мастера музыкального искусства состязались в импровизации, сочинительстве и исполнении. Это было время, когда каждый концерт становился настоящим испытанием для музыкантов и праздником для зрителей.

Исполнители

В концерте примут участие ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, а также солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Детали концерта

Продолжительность: 1 час без антракта. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события в самом сердце Невского проспекта!