Бах, Вивальди, Шопен

Три великих имени, три эпохи и три художественных измерения. Концерт в Музее Скрябина
Три великих имени, три эпохи и три художественных измерения — программа концерта раскроет путь европейского искусства от интеллектуальной строгости барокко до эмоциональной глубины XIX века.
Великие композиторы
На сцене выступят:
- И. С. Бах — вершина барочной полифонии и архитектор музыкальной формы;
- А. Вивальди — мастер живописной театральности и выразительных контрастов;
- Ф. Шопен — величайший поэт в истории музыки, преобразивший язык камерных жанров.
Программа концерта
В программе:
- И. С. Бах — Английская сюита №3, соль-минор, Прелюдия из виолончельной сюиты №2, ре-минор;
- А. Вивальди — цикл «Времена года»: «Осень» и «Зима»;
- Ф. Шопен — Ноктюрн до-диез минор для скрипки и фортепиано (переложение Н. Мильштейна), Фортепианное трио соль-минор, оp. 8, два фортепианных этюда.
Обратите внимание, что изменения в программе возможны.
Исполнители
Концерт представит трио «Auspicia», состоящее из:
- Константин Алексеев — солист Московской Государственной Академической Филармонии (фортепиано);
- Мария Хомская (скрипка);
- Ульяна Серебрякова (виолончель).
Дополнительная информация
Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта).
Место проведения: зал Мемориального музея А.Н. Скрябина.
Адрес: Москва, Большой Николопесковский переулок, 11. Вход по билетам с 16:30.
Уважаемые зрители! Обращаем ваше внимание, что места 1-17 на балконе являются местами с ограниченной зоной видимости.