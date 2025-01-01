Меню
Бах, Вивальди, Шопен
Билеты от 600₽
Киноафиша Бах, Вивальди, Шопен

Бах, Вивальди, Шопен

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Три великих имени, три эпохи и три художественных измерения. Концерт в Музее Скрябина

Три великих имени, три эпохи и три художественных измерения — программа концерта раскроет путь европейского искусства от интеллектуальной строгости барокко до эмоциональной глубины XIX века.

Великие композиторы

На сцене выступят:

  • И. С. Бах — вершина барочной полифонии и архитектор музыкальной формы;
  • А. Вивальди — мастер живописной театральности и выразительных контрастов;
  • Ф. Шопен — величайший поэт в истории музыки, преобразивший язык камерных жанров.

Программа концерта

В программе:

  • И. С. Бах — Английская сюита №3, соль-минор, Прелюдия из виолончельной сюиты №2, ре-минор;
  • А. Вивальди — цикл «Времена года»: «Осень» и «Зима»;
  • Ф. Шопен — Ноктюрн до-диез минор для скрипки и фортепиано (переложение Н. Мильштейна), Фортепианное трио соль-минор, оp. 8, два фортепианных этюда.

Обратите внимание, что изменения в программе возможны.

Исполнители

Концерт представит трио «Auspicia», состоящее из:

  • Константин Алексеев — солист Московской Государственной Академической Филармонии (фортепиано);
  • Мария Хомская (скрипка);
  • Ульяна Серебрякова (виолончель).

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта).

Место проведения: зал Мемориального музея А.Н. Скрябина.

Адрес: Москва, Большой Николопесковский переулок, 11. Вход по билетам с 16:30.

Уважаемые зрители! Обращаем ваше внимание, что места 1-17 на балконе являются местами с ограниченной зоной видимости.

Ноябрь
1 ноября суббота
17:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 600 ₽

