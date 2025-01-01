Бах, Вивальди, Шопен

Три великих имени, три эпохи и три художественных измерения. Концерт в Музее Скрябина

Три великих имени, три эпохи и три художественных измерения — программа концерта раскроет путь европейского искусства от интеллектуальной строгости барокко до эмоциональной глубины XIX века.

Великие композиторы

На сцене выступят:

И. С. Бах — вершина барочной полифонии и архитектор музыкальной формы;

— вершина барочной полифонии и архитектор музыкальной формы; А. Вивальди — мастер живописной театральности и выразительных контрастов;

— мастер живописной театральности и выразительных контрастов; Ф. Шопен — величайший поэт в истории музыки, преобразивший язык камерных жанров.

Программа концерта

В программе:

И. С. Бах — Английская сюита №3, соль-минор, Прелюдия из виолончельной сюиты №2, ре-минор;

А. Вивальди — цикл «Времена года»: «Осень» и «Зима»;

Ф. Шопен — Ноктюрн до-диез минор для скрипки и фортепиано (переложение Н. Мильштейна), Фортепианное трио соль-минор, оp. 8, два фортепианных этюда.

Обратите внимание, что изменения в программе возможны.

Исполнители

Концерт представит трио «Auspicia», состоящее из:

Константин Алексеев — солист Московской Государственной Академической Филармонии (фортепиано);

— солист Московской Государственной Академической Филармонии (фортепиано); Мария Хомская (скрипка);

(скрипка); Ульяна Серебрякова (виолончель).

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта).

Место проведения: зал Мемориального музея А.Н. Скрябина.

Адрес: Москва, Большой Николопесковский переулок, 11. Вход по билетам с 16:30.

Уважаемые зрители! Обращаем ваше внимание, что места 1-17 на балконе являются местами с ограниченной зоной видимости.