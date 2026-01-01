Бах. Токката и фуга ре минор. Шуберт. Аве Мария. Лист. Венгерская рапсодия
Возраст 12+
О концерте

Концерт в старинном соборе Москвы

Сегодня в старинном соборе зрителей ожидает удивительное событие — мультимедийная инсталляция «Звучащие полотна». В программе концерта прозвучат знаменитые произведения, которые благодаря своей популярности завоевали сердца многих поколений слушателей.

Классика, которая объединяет

Музыка, выбранная для этой инсталляции, была написана в разное время и в различных жанрах. Это настоящая классика, которая проходит через века. Особенно выделяется камерный шедевр Шуберта, написанный в 1825 году на живописном берегу озера Траун. Этот вокальный цикл состоит из семи произведений, а «Третья песня Элен» начинается с обращения к Деве Марии — просьбы героини о заступничестве.

Умиротворяющая и романтичная музыка, которая на протяжении двух столетий радует слушателей, была создана на основе стихов поэмы Вальтера Скотта. Она одновременно проста и вдохновенна, что и объясняет её успех.

Неизвестные страницы Баха

Не меньший интерес представляет токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха. О её авторстве и времени написания на протяжении последних десятилетий возникают споры. Несмотря на утерю оригинала нотного текста, эта музыка продолжает вдохновлять исполнителей и слушателей. Первая публикация, основанная на рукописной копии немецкого органиста Иоганнеса Рингка, появилась только в 1833 году благодаря Феликсу Мендельсону.

Вдохновляющая программа

Концерт «Звучащие полотна» — это уникальная возможность насладиться великолепными фугами, сюитами и серенадой. На сцене соберутся лауреаты международных и всероссийских конкурсов:

  • Татьяна Ланская — сопрано
  • Ольга Котлярова — орган
  • Максим Милославский — фортепиано

В программе — произведения И.С. Баха, Ф. Шуберта, С. Франка, Ф. Листа и Ф. Шопена. Присоединяйтесь к этому волшебному вечеру музыки и искусства!

19 июня пятница
21:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
