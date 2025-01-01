Бах. Страсти по Матфею

Меню
Легендарные «Страсти по Матфею» в исполнении Мариинского театра

2 ноября в 19:00 на сцене Мариинского театра прозвучит великий шедевр Иоганна Себастьяна Баха – «Страсти по Матфею», BWV 244. Это грандиозное произведение будет исполнено на немецком языке, с синхронным переводом титров на русский.

ХIII Международный органный фестиваль

Концерт проходит в рамках ХIII Международного органного фестиваля «Мариинский». В нем примут участие солисты, хор и симфонический оркестр Мариинского театра, что обещает создать незабываемую атмосферу для зрителей.

О произведении

«Страсти по Матфею» представляют собой музыкально-исполненный рассказ о последних трех днях жизни Христа — от Тайной вечери до положения во гроб. Это произведение стало одним из наиболее значительных в жанре ораторий и, как правило, состоит из частей для солистов, хора и оркестра. В свою очередь, Бах использовал текст немецкого поэта Пикандера, который совместил евангельские отрывки, протестантские хоралы и свободные мадригальные стихи.

Структура и особенности

Интересно, что Бах, в соответствии со своей должностью кантора лейпцигской церкви св. Фомы, создал «Страсти» с учетом практических аспектов. Использование двух хоров, оркестров и групп солистов позволило сформировать уникальный звуковой эффект, создающий «эффект присутствия» на концерте.

«Страсти по Матфею» представляют сложную многоплановую композицию, где слышен как непосредственный рассказ Евангелиста, так и прямая речь героев событий — Иисуса, апостолов и даже безымянной жены Пилата. Бах словно погружает слушателя в происходящее, в то время как арии вносят дополнительное осмысление событий.

Шедевры Баха

Каждая ария звучит как настоящий шедевр. Одним из самых известных является арию альта Erbarme dich (Помилуй, Господи), которая звучит в момент раскаяния Петра и по праву считается одной из кульминационных моментов «Страстей по Матфею».

Не упустите возможность стать частью величественного музыкального произведения в исполнении лучших музыкантов страны.

Ноябрь
2 ноября воскресенье
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
