Бах при свечах

Атмосферный концерт музыки Баха

Погрузитесь в мир органных шедевров Иоганна Себастьяна Баха в уникальной атмосфере величественного кафедрального собора. Программа концерта включает как знаменитые произведения Баха, ставшие неотъемлемой частью органного репертуара, так и редко исполняемые, но не менее прекрасные композиции, которые завораживают с первых аккордов.

Этот концерт — часть оригинальной линейки «Музыка при свечах», которую в 2018 году запустила компания Amadeus Concerts. С тех пор они продолжают держать высокую планку в организации подобных событий, обеспечивая не только эталонный уровень исполнения, но и продуманный антураж. В свете сотен свечей музыка Баха зазвучит особенно проникновенно, создавая атмосферу, которую невозможно забыть.

Исполнители

На сцене — ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные артисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Их мастерство и глубокое уважение к произведению сделают этот вечер по-настоящему незабываемым.

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