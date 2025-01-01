Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бах при свечах
Киноафиша Бах при свечах

Бах при свечах

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Атмосферный концерт музыки Баха

Погрузитесь в мир органных шедевров Иоганна Себастьяна Баха в уникальной атмосфере величественного кафедрального собора. Программа концерта включает как знаменитые произведения Баха, ставшие неотъемлемой частью органного репертуара, так и редко исполняемые, но не менее прекрасные композиции, которые завораживают с первых аккордов.

Этот концерт — часть оригинальной линейки «Музыка при свечах», которую в 2018 году запустила компания Amadeus Concerts. С тех пор они продолжают держать высокую планку в организации подобных событий, обеспечивая не только эталонный уровень исполнения, но и продуманный антураж. В свете сотен свечей музыка Баха зазвучит особенно проникновенно, создавая атмосферу, которую невозможно забыть.

Исполнители

На сцене — ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные артисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Их мастерство и глубокое уважение к произведению сделают этот вечер по-настоящему незабываемым.

Что вас ждет

  • Уникальная атмосфера, созданная мягким светом свечей.
  • Вдохновляющее исполнение произведений Баха в стенах одного из самых красивых соборов города.
  • Вечер, который позволит вам погрузиться в мир органной музыки и насладиться ею в идеальной обстановке.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 28 ноября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 19 декабря
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
21:00 от 900 ₽

Фотографии

Бах при свечах Бах при свечах Бах при свечах Бах при свечах Бах при свечах Бах при свечах Бах при свечах Бах при свечах

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Времена года. Вивальди. Пьяццолла
26 июля в 19:00 Мальтийская капелла
от 1200 ₽
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт
1 августа в 21:00 Поправка
от 900 ₽
Проверка материала опытных комиков
18+
Юмор
Проверка материала опытных комиков
23 июля в 20:40 Аригато
от 490 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше