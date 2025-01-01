Меню
Бах при свечах. Органный концерт в готическом соборе
Бах при свечах. Органный концерт в готическом соборе

6+
Возраст 6+

О концерте

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. Белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, спроектированный выдающимся зодчим Николаем Бенуа, устремляется в небеса в потаенном уголке города, где нет шумных толп туристов.

В ноябре 2025 года здесь откроется новая точка органного притяжения. Лучшие органисты наших дней удивят вас разнообразием программ в серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, на которой вы узнаете интересные факты из истории храма и посетите семейное захоронение великой творческой династии Бенуа в церковной крипте.

История храма

Архитектурный шедевр Николая Бенуа был построен в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 год. С 1877 по 1879 год по желанию прихода была дополена архитектурная программа колокольней, что, по словам самого зодчего, нарушило гармонию его замысла. В советское время кладбище было уничтожено, а церковь закрыта, но в начале XXI века храм был возвращен верующим.

Программа концерта

В мерцающем свете сотен свечей, под сводами величественного Готического собора, звучит бессмертная музыка Иоганна Себастьяна Баха. В этот вечер орган – король инструментов – станет главным героем, погружая слушателей в мир гармонии и духовности.

В программе концерта прозвучат избранные произведения Баха: хор "Помилуй, Господи, Отец небесный", ария из оркестровой сюиты ре мажор и, конечно, легендарная "Токката и фуга ре минор", от которой захватывает дух. Это не просто музыкальное событие, а погружение в эпоху барокко, в мир глубоких чувств и философских размышлений.

Информация для зрителей

Внимание! В продаже билеты двух категорий — с экскурсии и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Исполнитель

Концерт будет исполнен лауреатом международных конкурсов Еленой Рябко на электронном органе Johannus. Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта.

Программа концерта:

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750):
    • Прелюдия ми-бемоль мажор BWV 552/I
    • Хоральные обработки из третьей части "Клавирных упражнений":
      • Kyrie, Gott Vater in Evigkeit BWV 669
      • Christe, aller Welt Trost BWV 670
      • Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 671
    • Фуга BWV 552/II
    • Ария из оркестровой сюиты ре мажор BWV 1068
  • Иоганн Себастьян Бах – Антонио Вивальди:
    • Концерт для органа ля минор BVW 593
    • Хоральные обработки из "Органной книжечки":
      • Wenn wir in hochsten Noten sein BWV 641
      • Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639
    • Токката и фуга ре минор BVW 565

Январь
17 января суббота
19:30
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1200 ₽

