«Бах: Ночное барокко при свечах» в особняке Серебрякова
12+
О концерте/спектакле

Волшебство музыки Баха в Особняке Серебрякова

Дом искусств «Особняк Серебрякова» — жемчужина Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века — приглашает на уникальный концерт. Под сводами старинного особняка, озарённого сотнями свечей, прозвучат знаковые сочинения Иоганна Себастьяна Баха в исполнении великолепного квартета VIRTUOSI.

Гений Баха

Иоганн Себастьян Бах известен как выдающийся композитор, который к совершенству довёл стиль барокко. Он стал непревзойденным мастером полифонии и создателем величайших духовных и светских произведений. Его универсальное наследие стало краеугольным камнем всей западной классической музыки. Музыка Баха отличается математической точностью, глубокой духовностью и невероятной эмоциональной насыщенностью, оставаясь актуальной и восхищающей спустя почти 300 лет.

Концерт и его атмосфера

Этот вечер — прекрасная возможность услышать, как музыка Баха, рожденная в церковной тишине, обретает новую жизнь в светском блеске особняка! Концерт обещает стать незабываемым событием для всех любителей классической музыки.

Дресс-код и информация для зрителей

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Исполнители: Квартет VIRTUOSI.

Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP — 1-ый ряд.
  • Категория А — 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В — все остальные ряды, начиная с 4-го ряда.

Продолжительность и рекомендации

Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала мероприятия. Концерт предназначен для зрителей старше 12 лет.

Октябрь
4 октября суббота
23:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 1400 ₽

