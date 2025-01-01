«Бах: Ночное барокко при свечах» в особняке Серебрякова

Дом искусств «Особняк Серебрякова» — жемчужина Петербурга с дворцовыми интерьерами XIX века — приглашает на уникальный концерт. Под сводами старинного особняка, озарённого сотнями свечей, прозвучат знаковые сочинения Иоганна Себастьяна Баха в исполнении великолепного квартета VIRTUOSI.
Иоганн Себастьян Бах известен как выдающийся композитор, который к совершенству довёл стиль барокко. Он стал непревзойденным мастером полифонии и создателем величайших духовных и светских произведений. Его универсальное наследие стало краеугольным камнем всей западной классической музыки. Музыка Баха отличается математической точностью, глубокой духовностью и невероятной эмоциональной насыщенностью, оставаясь актуальной и восхищающей спустя почти 300 лет.
Этот вечер — прекрасная возможность услышать, как музыка Баха, рожденная в церковной тишине, обретает новую жизнь в светском блеске особняка! Концерт обещает стать незабываемым событием для всех любителей классической музыки.
Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Исполнители: Квартет VIRTUOSI.
Внимание! В продаже билеты трёх категорий с свободной рассадкой на стульях:
Продолжительность концерта — 75 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала мероприятия. Концерт предназначен для зрителей старше 12 лет.