Бах на все времена

Лауреат международных конкурсов, известная петербургская органистка Марина Вяйзя приглашает вас на уникальный концерт, который пройдет в одном из самых красивых храмов города — соборе Свв. Петра и Павла. Здесь находится один из старейших в России органов, созданный в конце XIX века знаменитой немецкой фирмой W. Sauer.
На этом выдающемся инструменте звучит музыка великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, которая всегда воспринимается особенно глубоко. В программе концерта Марина Вяйзя собрала целую палитру органных шедевров, позволяя слушателям погрузиться в огромную вселенную Баха и насладиться его гениальными произведениями.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исторической обстановке! Концерт состоится в дата и время. Билеты можно приобрести по ссылке или в кассе собора.