Бах на все времена

Органная музыка в соборе Свв. Петра и Павла

Лауреат международных конкурсов, известная петербургская органистка Марина Вяйзя приглашает вас на уникальный концерт, который пройдет в одном из самых красивых храмов города — соборе Свв. Петра и Павла. Здесь находится один из старейших в России органов, созданный в конце XIX века знаменитой немецкой фирмой W. Sauer.

Музыка Иоганна Себастьяна Баха

На этом выдающемся инструменте звучит музыка великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, которая всегда воспринимается особенно глубоко. В программе концерта Марина Вяйзя собрала целую палитру органных шедевров, позволяя слушателям погрузиться в огромную вселенную Баха и насладиться его гениальными произведениями.

Интересные факты о соборе и органе

Собор Свв. Петра и Павла был построен в стиле барокко и является усыпальницей российских императоров.

Орган W. Sauer, установленный в соборе, считается уникальным примером органостроительного искусства своего времени.

Марина Вяйзя — не только органистка, но и педагог, активно популяризирующая органную музыку в России.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исторической обстановке! Концерт состоится в дата и время. Билеты можно приобрести по ссылке или в кассе собора.