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Бах на все времена
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Бах на все времена

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Органная музыка в соборе Свв. Петра и Павла

Лауреат международных конкурсов, известная петербургская органистка Марина Вяйзя приглашает вас на уникальный концерт, который пройдет в одном из самых красивых храмов города — соборе Свв. Петра и Павла. Здесь находится один из старейших в России органов, созданный в конце XIX века знаменитой немецкой фирмой W. Sauer.

Музыка Иоганна Себастьяна Баха

На этом выдающемся инструменте звучит музыка великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, которая всегда воспринимается особенно глубоко. В программе концерта Марина Вяйзя собрала целую палитру органных шедевров, позволяя слушателям погрузиться в огромную вселенную Баха и насладиться его гениальными произведениями.

Интересные факты о соборе и органе

  • Собор Свв. Петра и Павла был построен в стиле барокко и является усыпальницей российских императоров.
  • Орган W. Sauer, установленный в соборе, считается уникальным примером органостроительного искусства своего времени.
  • Марина Вяйзя — не только органистка, но и педагог, активно популяризирующая органную музыку в России.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исторической обстановке! Концерт состоится в дата и время. Билеты можно приобрести по ссылке или в кассе собора.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
19:00 от 600 ₽

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