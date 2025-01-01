Меню
Бах, Моцарт, Вивальди. Органные вечера в Коломенском
Билеты от 800₽
6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Музыкальная классика на все времена

Шедевры Баха, Вивальди и Моцарта прозвучат для вас в знаменитом концертном зале дворца Алексея Михайловича. Чистота и прозрачность, непосредственность и свежесть, возвышенность и глубина музыки трёх выдающихся композиторов не перестают восхищать слушателей. Их творчество удивительным образом сочетает возвышенную патетику и неуёмную жизненную энергию.

Мы приглашаем вас погрузиться в мир классической музыки, начиная с расцвета барокко и заканчивая веком классицизма. В этой программе вас ждут признанные мировые шедевры, которые навсегда останутся в сердцах зрителей.

Программа концерта

  • И. С. Бах. Токката и фуга ре минор
  • И. С. Бах. Ария из оркестровой сюиты ре-мажор
  • А. Вивальди. Фолия
  • В. А. Моцарт. Адажио и аллегро фа-минор
  • И. С. Бах. Хоральные прелюдии «Wachet auf, ruft uns die Stimme», «Ich ruf zu Dir»
  • В. А. Моцарт. Аллегро из «Маленькой ночной серенады»
  • А. Вивальди – И. С. Бах. Концерт ля-минор в трёх частях

Исполняет: лауреат международных конкурсов Юлия Иконникова (орган).

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Место проведения

Адрес: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина, Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д. 39, стр. 69.

В программе возможны изменения.

Ноябрь
15 ноября суббота
17:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 800 ₽

