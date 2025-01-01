Бах, Моцарт, Вивальди. Органные вечера в Коломенском

Шедевры Баха, Вивальди и Моцарта прозвучат для вас в знаменитом концертном зале дворца Алексея Михайловича. Чистота и прозрачность, непосредственность и свежесть, возвышенность и глубина музыки трёх выдающихся композиторов не перестают восхищать слушателей. Их творчество удивительным образом сочетает возвышенную патетику и неуёмную жизненную энергию.
Мы приглашаем вас погрузиться в мир классической музыки, начиная с расцвета барокко и заканчивая веком классицизма. В этой программе вас ждут признанные мировые шедевры, которые навсегда останутся в сердцах зрителей.
Исполняет: лауреат международных конкурсов Юлия Иконникова (орган).
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).
Адрес: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина, Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д. 39, стр. 69.
В программе возможны изменения.