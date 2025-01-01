Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бах, Моцарт, Чайковский. Скрипка и орган
Билеты от 1000₽
Киноафиша Бах, Моцарт, Чайковский. Скрипка и орган

Бах, Моцарт, Чайковский. Скрипка и орган

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер классической музыки: от Баха до Чайковского

Виртуозные возможности скрипки и её безграничная экспрессия делают этот инструмент одним из излюбленных у композиторов разных эпох. В грядущем концерте перед вами предстанет блестящая панорама шедевров классической музыки, охватывающая как теплую лирическую сторону, так и эффектные пассажи.

Программа концерта

Среди произведений, которые вы сможете услышать:

  • А. Вивальди — «Лето» и «Осень» из цикла «Времена года»
  • И. С. Бах – Ш. Гуно — «Аве Мария»
  • И. С. Бах — Прелюдия до минор BWV 847 (обработка для скрипки и органа)
  • В. А. Моцарт — Рондо из «Хаффнер-серенады»
  • П. Чайковский — Русский танец из балета «Лебединое озеро»

Обратите внимание, что программа может подвергаться изменениям.

Исполнители

С концертом выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Лиля Люманова — скрипка
  • Игорь Гольденберг — орган

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
20 августа в 20:00 Spaten Haus Grand
от 1590 ₽
Главный Новогодний Концерт
6+
Поп Рок Хип-хоп Эстрада
Главный Новогодний Концерт
16 декабря в 18:00 Live Арена
от 3000 ₽
Мировая классика при свечах с органом
6+
Классическая музыка
Мировая классика при свечах с органом
21 сентября в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше