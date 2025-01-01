Бах, Моцарт, Чайковский. Скрипка и орган

Вечер классической музыки: от Баха до Чайковского

Виртуозные возможности скрипки и её безграничная экспрессия делают этот инструмент одним из излюбленных у композиторов разных эпох. В грядущем концерте перед вами предстанет блестящая панорама шедевров классической музыки, охватывающая как теплую лирическую сторону, так и эффектные пассажи.

Программа концерта

Среди произведений, которые вы сможете услышать:

А. Вивальди — «Лето» и «Осень» из цикла «Времена года»

И. С. Бах – Ш. Гуно — «Аве Мария»

И. С. Бах — Прелюдия до минор BWV 847 (обработка для скрипки и органа)

В. А. Моцарт — Рондо из «Хаффнер-серенады»

П. Чайковский — Русский танец из балета «Лебединое озеро»

Обратите внимание, что программа может подвергаться изменениям.

Исполнители

С концертом выступят лауреаты международных конкурсов:

Лиля Люманова — скрипка

Игорь Гольденберг — орган

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.