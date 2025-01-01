Бах. «Крестьянская кантата» в Мариинском театре

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в Мариинском театре. В программе прозвучит знаменитая «Крестьянская кантата» Иоганна Себастьяна Баха, которая окунет зрителей в атмосферу духовной глубины и музыкального совершенства.

Исполнители

Анастасия Калагина

Антон Перминов

Чтец – Петр Семак

О кантате

«Крестьянская кантата», написанная в 1707 году, является ярким примером барочной музыки. Она была создана для исполнения в контексте протестантского богослужения и рассказывает о важности веры и божественного провидения в жизни простого народа. Музыка Баха в сочетании с поэтическим текстом создает глубокую эмоциональную связь с слушателем.

Не упустите возможность насладиться выдающимся произведением, исполненным талантливыми музыкантами. Это событие станет настоящим праздником для любителей музыки и театра!