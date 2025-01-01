Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бах. Крестьянская кантата
Киноафиша Бах. Крестьянская кантата

Бах. Крестьянская кантата

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Бах. «Крестьянская кантата» в Мариинском театре

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в Мариинском театре. В программе прозвучит знаменитая «Крестьянская кантата» Иоганна Себастьяна Баха, которая окунет зрителей в атмосферу духовной глубины и музыкального совершенства.

Исполнители

  • Анастасия Калагина
  • Антон Перминов
  • Чтец – Петр Семак

О кантате

«Крестьянская кантата», написанная в 1707 году, является ярким примером барочной музыки. Она была создана для исполнения в контексте протестантского богослужения и рассказывает о важности веры и божественного провидения в жизни простого народа. Музыка Баха в сочетании с поэтическим текстом создает глубокую эмоциональную связь с слушателем.

Не упустите возможность насладиться выдающимся произведением, исполненным талантливыми музыкантами. Это событие станет настоящим праздником для любителей музыки и театра!

Купить билет на концерт Бах. Крестьянская кантата

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
14 ноября пятница
19:30
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

В ближайшие дни

Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди
12+
Классическая музыка Неоклассика
Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди
12 декабря в 19:00 Дом Архитектора
от 2300 ₽
Storm cellos: рок-хиты и классика на виолончелях. Новогодний концерт
6+
Рок Классическая музыка
Storm cellos: рок-хиты и классика на виолончелях. Новогодний концерт
31 декабря в 14:00 Douglas
от 1200 ₽
Орган при свечах. Контратенор и орган
6+
Классическая музыка
Орган при свечах. Контратенор и орган
20 января в 21:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше