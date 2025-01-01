Бах. Кофейная кантата

«Кофейная кантата» Иоганна Себастьяна Баха в Мариинском театре

К 340-летию со дня рождения великого композитора Иоганна Себастьяна Баха Мариинский театр представляет одну из его самых увлекательных работ – «Кофейную кантату». Это произведение, написанное в начале XVIII века, погружает зрителей в атмосферу того времени и рассказывает о кофе, который только начинал завоевывать популярность в Германии.

История создания

«Кофейная кантата» была создана Бахом по заказу лейпцигского кафе Циммермана. С 1729 года, возглавляя Музыкальную коллегию, композитор сочинял произведения для этого заведения, где проходили популярные концерты. Либретто кантаты написал известный поэт и либреттист Христиан Фридрих Хенрици, известный под псевдонимом «Пикандер». Премьера состоялась в середине 1734 года, однако впервые кантата была опубликована лишь в 1837 году.

Одной из причин появления этой шуточной кантаты стало движение в Германии против употребления кофе женщинами. В ключевой арии героиня восклицает: «Ei! Wie schmeckt der Kaffee süße» — «Ах! Как сладок вкус кофе! Нежнее, чем тысяча поцелуев, слаще, чем мускатное вино!» Эти строки передают не только личную привязанность к напитку, но и отражают культурные перемены того времени.

Исторический контекст

В начале XVIII века кофе лишь начинал становиться популярным среди среднего класса. Кофейни в то время выполняли роль своеобразных клубов, где люди собирались, чтобы пообщаться и попробовать новые вкусы. Однако в Германии к этому напитку относились с осторожностью, отдавая предпочтение традиционному пиву. В некоторых регионах его продажу облагали высокими налогами или даже полностью запрещали.

Владелец кофейни, заказав Баху юмористическое произведение о кофе, стремился популяризировать этот напиток среди населения. Именно поэтому «Кофейная кантата» не только развлекает, но и служит важным историческим свидетельством о том, как кофе входило в повседневную жизнь немцев.

