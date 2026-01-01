Бах и «Времена года»: играет Елена Привалова

Органный концерт в Москве

Программа Елены Приваловой предложит слушателям уникальную возможность услышать знакомые шедевры в неожиданном звучании. В ней прозвучит знаменитый цикл «Времена года» Антонио Вивальди в транскрипции легендарной органистки Евгении Лисицыной.

Евгения Лисицына сохраняет виртуозность и живописность оригинала, но раскрывает его в новом свете через монументальное органное звучание. Елена Привалова, обладающая безупречным чувством стиля и филигранным мастерством, соединит шедевр итальянского мастера с хоралами и дуэтами из «Органной мессы» Иоганна Себастьяна Баха.

Два облика органа

Таким образом, орган предстанет перед слушателями в двух разных ипостасях — как красочный барочный «оркестр» и как инструмент возвышенных духовных размышлений. Лучше всего это подчеркивают произведения, вошедшие в программу: А. Вивальди и И. С. Бах.

