Бах и Вивальди при свечах. Старинный орган, сопрано и контратенор

Музыка барокко в англиканском соборе

В атмосфере строгой красоты англиканского собора прозвучит музыка двух гениев барокко — Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Хотя Вивальди и Бах никогда не пересекались, творчество итальянского маэстро оставило значительный след в музыке Баха. Вдохновлённый музыкой Вивальди, Бах создал свои знаменитые скрипичные концерты, которые заняли важное место в истории музыкального искусства.

В этот вечер вас ждёт встреча с шедеврами вокальной и инструментальной музыки, которые исполнят лауреаты международных конкурсов:

Рустам Яваев (контратенор) — приглашённый солист Большого театра, обладатель редчайшего голоса;

Наталия Дубровская (сопрано);

Мария Моисеева (орган).

Программа концерта

В рамках концерта будут исполнены следующие произведения:

И.С. Бах. Токката и фуга ре минор, BWV 565 (на духовом органе);

И.С. Бах. Дуэт «Christe eleison» из мессы H-moll, BWV 232;

И.С. Бах. Речитатив и Ария альта «Ich will, mein Gott. Christi Glieder, ach, bedenket» из кантаты BWV 132;

И.С. Бах. Дуэт «Er kennt die rechten Freudenstunden» из кантаты BWV 93;

И.С. Бах. Дуэт «Ich jauchze, Ich lache» из кантаты BWV 15;

И.С. Бах-А. Вивальди. Концерт ре минор в трёх частях;

А. Вивальди. Дуэт «Laudamus te» (Интродукция к Gloria, RV 588);

А. Вивальди. Ария сопрано «Nulla in mundo pax sincera» из мотета RV 630;

А. Вивальди. Ария альта «Jubilate, o amoeni Chori» (Интродукция RV 639 и Глория RV 588);

А. Вивальди. Дуэт «Esurientes implevit bonis» (Magnificat, RV 610);

И.С. Бах-А. Вивальди. Концерт ля-минор в трёх частях (на духовом органе);

А. Вивальди. Дуэт «Crucifixus» (Credo, RV 592);

А. Вивальди. Дуэт «Laudamus te» (Gloria, RV 589).

Обратите внимание, что программа может измениться.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.