Бах и Вивальди при свечах. Старинный орган, сопрано и контратенор
Билеты от 900₽
Киноафиша Бах и Вивальди при свечах. Старинный орган, сопрано и контратенор

Бах и Вивальди при свечах. Старинный орган, сопрано и контратенор

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте

Музыка барокко в англиканском соборе

В атмосфере строгой красоты англиканского собора прозвучит музыка двух гениев барокко — Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Хотя Вивальди и Бах никогда не пересекались, творчество итальянского маэстро оставило значительный след в музыке Баха. Вдохновлённый музыкой Вивальди, Бах создал свои знаменитые скрипичные концерты, которые заняли важное место в истории музыкального искусства.

В этот вечер вас ждёт встреча с шедеврами вокальной и инструментальной музыки, которые исполнят лауреаты международных конкурсов:

  • Рустам Яваев (контратенор) — приглашённый солист Большого театра, обладатель редчайшего голоса;
  • Наталия Дубровская (сопрано);
  • Мария Моисеева (орган).

Программа концерта

В рамках концерта будут исполнены следующие произведения:

  • И.С. Бах. Токката и фуга ре минор, BWV 565 (на духовом органе);
  • И.С. Бах. Дуэт «Christe eleison» из мессы H-moll, BWV 232;
  • И.С. Бах. Речитатив и Ария альта «Ich will, mein Gott. Christi Glieder, ach, bedenket» из кантаты BWV 132;
  • И.С. Бах. Дуэт «Er kennt die rechten Freudenstunden» из кантаты BWV 93;
  • И.С. Бах. Дуэт «Ich jauchze, Ich lache» из кантаты BWV 15;
  • И.С. Бах-А. Вивальди. Концерт ре минор в трёх частях;
  • А. Вивальди. Дуэт «Laudamus te» (Интродукция к Gloria, RV 588);
  • А. Вивальди. Ария сопрано «Nulla in mundo pax sincera» из мотета RV 630;
  • А. Вивальди. Ария альта «Jubilate, o amoeni Chori» (Интродукция RV 639 и Глория RV 588);
  • А. Вивальди. Дуэт «Esurientes implevit bonis» (Magnificat, RV 610);
  • И.С. Бах-А. Вивальди. Концерт ля-минор в трёх частях (на духовом органе);
  • А. Вивальди. Дуэт «Crucifixus» (Credo, RV 592);
  • А. Вивальди. Дуэт «Laudamus te» (Gloria, RV 589).

Обратите внимание, что программа может измениться.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Май
28 мая четверг
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 900 ₽

