Бах и Вивальди при свечах. Старинный орган, сопрано и контратенор

Музыка барокко в англиканском соборе
В атмосфере строгой красоты англиканского собора прозвучит музыка двух гениев барокко — Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Хотя Вивальди и Бах никогда не пересекались, творчество итальянского маэстро оставило значительный след в музыке Баха. Вдохновлённый музыкой Вивальди, Бах создал свои знаменитые скрипичные концерты, которые заняли важное место в истории музыкального искусства.
В этот вечер вас ждёт встреча с шедеврами вокальной и инструментальной музыки, которые исполнят лауреаты международных конкурсов:
- Рустам Яваев (контратенор) — приглашённый солист Большого театра, обладатель редчайшего голоса;
- Наталия Дубровская (сопрано);
- Мария Моисеева (орган).
Программа концерта
В рамках концерта будут исполнены следующие произведения:
- И.С. Бах. Токката и фуга ре минор, BWV 565 (на духовом органе);
- И.С. Бах. Дуэт «Christe eleison» из мессы H-moll, BWV 232;
- И.С. Бах. Речитатив и Ария альта «Ich will, mein Gott. Christi Glieder, ach, bedenket» из кантаты BWV 132;
- И.С. Бах. Дуэт «Er kennt die rechten Freudenstunden» из кантаты BWV 93;
- И.С. Бах. Дуэт «Ich jauchze, Ich lache» из кантаты BWV 15;
- И.С. Бах-А. Вивальди. Концерт ре минор в трёх частях;
- А. Вивальди. Дуэт «Laudamus te» (Интродукция к Gloria, RV 588);
- А. Вивальди. Ария сопрано «Nulla in mundo pax sincera» из мотета RV 630;
- А. Вивальди. Ария альта «Jubilate, o amoeni Chori» (Интродукция RV 639 и Глория RV 588);
- А. Вивальди. Дуэт «Esurientes implevit bonis» (Magnificat, RV 610);
- И.С. Бах-А. Вивальди. Концерт ля-минор в трёх частях (на духовом органе);
- А. Вивальди. Дуэт «Crucifixus» (Credo, RV 592);
- А. Вивальди. Дуэт «Laudamus te» (Gloria, RV 589).
Обратите внимание, что программа может измениться.
Дополнительная информация
Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.