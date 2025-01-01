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Бах и Вивальди: два гения, два мира
Билеты от 1000₽
Киноафиша Бах и Вивальди: два гения, два мира

Бах и Вивальди: два гения, два мира

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка двух гениев: Вивальди и Бах

Приглашаем вас совершить незабываемое путешествие в мир двух величайших композиторов — Антонио Вивальди и Иоганна Себастьяна Баха. Их имена олицетворяют барочную выразительность и виртуозность, олицетворяя музыкальное наследие, которое продолжает вдохновлять поколения.

Гений Вивальди

Антонио Вивальди — знаковая фигура музыкальной истории. Он стал одним из первых, кто превратил концерт в форму личностного высказывания, наполнив его драмой, поэзией и техническим блеском. В программе концерта вы услышите его произведения, которые прекрасно дополнят музыкальный портрет композитора.

Влияние Баха

Иоганн Себастьян Бах, безусловно, также является значимой фигурой в музыкальном мире. Его творчество было глубоко под влиянием венецианского маэстро. Завершит программу лёгкая и блистательная «Шутка» — финал Второй оркестровой сюиты Баха, отражающая барочную сценичность и танцевальную традицию.

Программа концерта

Вас ждёт великолепное исполнение произведений в формате трио: скрипка, орган и виолончель. В программе:

  • А. Вивальди. Stabat Mater
  • А. Вивальди. Трио-соната до минор
  • И. С. Бах – А. Вивальди. Концерт для органа си минор
  • И. С. Бах. Ария из Пасторали
  • И. С. Бах. Две хоральные прелюдии
  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга си минор для органа
  • И. С. Бах. Ария альта «Erbarme dich» из «Страстей по Матфею»
  • И. С. Бах. Ария из сюиты ре мажор
  • И. С. Бах. Шутка из сюиты си минор

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт будет исполнен лауреатами международных конкурсов:

  • Анна Учайкина (орган)
  • Наталия Калиничева (скрипка)
  • Михаил Калиничев (виолончель)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!

Не упустите возможность насладиться выдающейся музыкой, которая продолжает вдохновлять и восхищать зрителей по всему миру!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

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