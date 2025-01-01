Бах и Вивальди: два гения, два мира

Музыка двух гениев: Вивальди и Бах

Приглашаем вас совершить незабываемое путешествие в мир двух величайших композиторов — Антонио Вивальди и Иоганна Себастьяна Баха. Их имена олицетворяют барочную выразительность и виртуозность, олицетворяя музыкальное наследие, которое продолжает вдохновлять поколения.

Гений Вивальди

Антонио Вивальди — знаковая фигура музыкальной истории. Он стал одним из первых, кто превратил концерт в форму личностного высказывания, наполнив его драмой, поэзией и техническим блеском. В программе концерта вы услышите его произведения, которые прекрасно дополнят музыкальный портрет композитора.

Влияние Баха

Иоганн Себастьян Бах, безусловно, также является значимой фигурой в музыкальном мире. Его творчество было глубоко под влиянием венецианского маэстро. Завершит программу лёгкая и блистательная «Шутка» — финал Второй оркестровой сюиты Баха, отражающая барочную сценичность и танцевальную традицию.

Программа концерта

Вас ждёт великолепное исполнение произведений в формате трио: скрипка, орган и виолончель. В программе:

А. Вивальди. Stabat Mater

А. Вивальди. Трио-соната до минор

И. С. Бах – А. Вивальди. Концерт для органа си минор

И. С. Бах. Ария из Пасторали

И. С. Бах. Две хоральные прелюдии

И. С. Бах. Прелюдия и фуга си минор для органа

И. С. Бах. Ария альта «Erbarme dich» из «Страстей по Матфею»

из И. С. Бах. Ария из сюиты ре мажор

И. С. Бах. Шутка из сюиты си минор

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт будет исполнен лауреатами международных конкурсов:

Анна Учайкина (орган)

Наталия Калиничева (скрипка)

Михаил Калиничев (виолончель)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!

Не упустите возможность насладиться выдающейся музыкой, которая продолжает вдохновлять и восхищать зрителей по всему миру!