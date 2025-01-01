Бах и Вивальди: два гения, два мира

Приглашаем вас совершить незабываемое путешествие в мир двух величайших композиторов — Антонио Вивальди и Иоганна Себастьяна Баха. Их имена олицетворяют барочную выразительность и виртуозность, олицетворяя музыкальное наследие, которое продолжает вдохновлять поколения.
Антонио Вивальди — знаковая фигура музыкальной истории. Он стал одним из первых, кто превратил концерт в форму личностного высказывания, наполнив его драмой, поэзией и техническим блеском. В программе концерта вы услышите его произведения, которые прекрасно дополнят музыкальный портрет композитора.
Иоганн Себастьян Бах, безусловно, также является значимой фигурой в музыкальном мире. Его творчество было глубоко под влиянием венецианского маэстро. Завершит программу лёгкая и блистательная «Шутка» — финал Второй оркестровой сюиты Баха, отражающая барочную сценичность и танцевальную традицию.
Вас ждёт великолепное исполнение произведений в формате трио: скрипка, орган и виолончель. В программе:
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Концерт будет исполнен лауреатами международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!
Не упустите возможность насладиться выдающейся музыкой, которая продолжает вдохновлять и восхищать зрителей по всему миру!