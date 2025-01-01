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Бах и венские классики за органом
Билеты от 800₽
Киноафиша Бах и венские классики за органом

Бах и венские классики за органом

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыка великих мастеров: концерт с органом

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — концерт «Бах и венские классики за органом», который состоится в ближайшую субботу. Вы сможете насладиться произведениями таких композиторов, как И. С. Бах, В. А. Моцарт и Л. ван Бетховен, в исполнении лауреата международных конкурсов Олеси Кравченко.

Олеся Кравченко: талант и мастерство

Олеся Кравченко — выдающийся органист, чье мастерство признано на международной арене. Она выступала на сценах Европы и России, завоевав сердца зрителей своими интерпретациями классической музыки. Ее игра на органе — это не просто исполнение нот, а настоящая эмоциональная история, которая погружает слушателей в мир музыки.

Программа концерта

В программе вечера представлены шедевры великих композиторов:

  • И. С. Бах — известный своими глубокомысленными и многогранными произведениями;
  • В. А. Моцарт — мастер мелодии и гармонии;
  • Л. ван Бетховен — композитор, который изменил лицо классической музыки.

Почему стоит посетить концерт?

Этот концерт — отличная возможность погрузиться в атмосферу великих музыкальных традиций и насладиться звучанием органа, который в руках талантливого исполнителя становится настоящим инструментом для передачи эмоций. Не упустите шанс услышать классику в уникальной интерпретации!

Ждем вас на концерте, чтобы вместе насладиться великолепием произведений, которые пережили века и продолжают вдохновлять новое поколение зрителей.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:00 от 800 ₽

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