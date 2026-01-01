Бах и Вагнер. Органный вечер в соборе при свечах

Органный концерт при свечах в Москве

В Англиканском соборе Святого Андрея состоится уникальный концерт, посвящённый произведениям двух великих композиторов — Иоганна Себастьяна Баха и Рихарда Вагнера. В программе представлены камерные сочинения Баха и фрагменты из опер Вагнера, в том числе знаменитый «Полёт валькирий». Формат мероприятия «при свечах» создаёт особую камерную атмосферу.

Программа вечера

Зрители смогут насладиться произведениями, которые отразят безграничную вселенную баховской гармонии и дух творчества Вагнера как композитора-реформатора. Вечер предоставит возможность услышать звучание старинного немецкого и современного итальянского органа.

В церкви установлены два органа: духовой орган фирмы Rohlfing-Kreienbrink с деталями XVIII и XIX века и цифровой орган Viscount, что создаёт уникальный контраст звучания. Органный репертуар разных эпох порадует многочисленных любителей классической музыки.

В программе:

И. С. Бах. Токката и фуга ми мажор

И. С. Бах. Хоральные прелюдии

Р. Вагнер. «Праздничная музыка» из оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры»

И. С. Бах. Прелюдия и фуга ре минор

Р. Вагнер. «Свадебное шествие» из оперы «Лоэнгрин»

Р. Вагнер. «Полёт валькирий» из оперы «Валькирия»

Обратите внимание, что программа может изменяться.

Исполнитель

Солистка концерта — лауреат международных конкурсов Юлия Иконникова (орган).

Важно знать

Продолжительность концерта составляет 60 минут без антракта. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!