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Бах и Вагнер. Органный вечер в соборе при свечах
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Киноафиша Бах и Вагнер. Органный вечер в соборе при свечах

Бах и Вагнер. Органный вечер в соборе при свечах

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Органный концерт при свечах в Москве

В Англиканском соборе Святого Андрея состоится уникальный концерт, посвящённый произведениям двух великих композиторов — Иоганна Себастьяна Баха и Рихарда Вагнера. В программе представлены камерные сочинения Баха и фрагменты из опер Вагнера, в том числе знаменитый «Полёт валькирий». Формат мероприятия «при свечах» создаёт особую камерную атмосферу.

Программа вечера

Зрители смогут насладиться произведениями, которые отразят безграничную вселенную баховской гармонии и дух творчества Вагнера как композитора-реформатора. Вечер предоставит возможность услышать звучание старинного немецкого и современного итальянского органа.

В церкви установлены два органа: духовой орган фирмы Rohlfing-Kreienbrink с деталями XVIII и XIX века и цифровой орган Viscount, что создаёт уникальный контраст звучания. Органный репертуар разных эпох порадует многочисленных любителей классической музыки.

В программе:

  • И. С. Бах. Токката и фуга ми мажор
  • И. С. Бах. Хоральные прелюдии
  • Р. Вагнер. «Праздничная музыка» из оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры»
  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга ре минор
  • Р. Вагнер. «Свадебное шествие» из оперы «Лоэнгрин»
  • Р. Вагнер. «Полёт валькирий» из оперы «Валькирия»

Обратите внимание, что программа может изменяться.

Исполнитель

Солистка концерта — лауреат международных конкурсов Юлия Иконникова (орган).

Важно знать

Продолжительность концерта составляет 60 минут без антракта. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!

Купить билет на концерт Бах и Вагнер. Органный вечер в соборе при свечах

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Сентябрь
Ноябрь
6 сентября воскресенье
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Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
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6 ноября пятница
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8

Фотографии

Бах и Вагнер. Органный вечер в соборе при свечах Бах и Вагнер. Органный вечер в соборе при свечах

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