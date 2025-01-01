Восхитительная программа «Бах и русская классика» в Пермской филармонии

Приглашаем вас на уникальный концерт с участием титулярного органиста Кафедрального собора в Калининграде, лауреата международных конкурсов Мансура Юсупова. В программе прозвучит музыка, неподвластная времени, представляющая шедевры И.С. Баха и выдающихся русских композиторов 19 века, таких как Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, П.И. Чайковский и М.П. Мусоргский.

Чудеса Баха

Первая часть концертного вечера посвящена творчеству Иоганна Себастьяна Баха — композитора, чье имя ассоциируется с красотой и глубиной музыкального искусства. В этом году мы отмечаем 340 лет со дня его рождения. В рамках программы звучат известные композиции, среди которых замечательные органные транскрипции, которые Бах создал на основе произведений Антонио Вивальди.

Концерт начнется с огненной энергии «Концерта ля минор» Вивальди. Бах был заворожен его музыкой и создал блестящие сочинения для органа, которые по сей день восхищают зрителей.

Далее прозвучит духовная музыка Баха, которая является неотъемлемой частью его органного наследия. Особенно знаковой считается хоральная прелюдия «Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639», передающая глубокие молитвенные чувства. Эту композицию поднимает до небес известный фильм Андрея Тарковского «Солярис», где она звучит в обработке Эдуарда Артемьева.

Русские лакомства

Вторая часть вечера предоставит возможность насладиться органными транскрипциями шедевров музыки русских композиторов. Мансур Юсупов обогатит их звучание, предложив новые краски и интерпретации для слушателей.

Концерт откроет «Океан-море синее» из оперы «Садко» Римского-Корсакова, за ней последуют известные мелодии Бородина и Мусоргского, такие как «Хор невольниц» из «Князя Игоря» и «Картинки с выставки». Особое внимание стоит уделить лирическим пьесам Чайковского, где орган добавит новые оттенки в «Времена года».

О музыканте

Мансур Юсупов, который занимает должность главного органиста крупнейшего органного комплекса России, постоянно совершенствуется в своей профессии, участвуя в международных конкурсах и мастер-классах. Он уже успел покорить зрителей в России и Европе, его выступления всегда проходят с аншлагом.

Не упустите возможность прикоснуться к великой музыке, она оставит вас с незабываемыми эмоциями!

Программа концерта

Первое отделение: Иоганн Себастьян Бах — Концерт ля минор по А. Вивальди BWV 596 Хоральная прелюдия «Взываю к Тебе, Господи» BWV 639 Прелюдия Ми-бемоль мажор BWV 552/1 Хоральная фантазия «Принарядись, о милая душа», BWV 654 Фуга Ми-бемоль мажор BWV 552/2

Второе отделение: Николай Римский-Корсаков — «Океан-море синее» вступление к опере «Садко» Петр Чайковский — «Март. Песнь жаворонка», «Октябрь. Осенняя песнь» из цикла «Времена года» Александр Бородин — Хор «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» Модест Мусоргский — «Прогулка», «Старый замок», «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки» Петр Чайковский — «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»



Обратите внимание, что в программе возможны изменения.