Бах и романтики. Транскрипции

Переложения произведений великого Баха для фортепиано и ювелирные транскрипции композиторов разных стилей и эпох — настоящая магия превращений. Исполнители: Элси Варандо (фортепиано) В программе: Бах — Бузони Хоральная прелюдия «К Тебе, о Господи Христе Иисусе, я взываю» Бах — Бузони Чакона из Партиты ре минор, BWV 1004 Бах — Лист Прелюдия и фуга ля минор Бах — Петри Ария «Овцы могут пастись спокойно» из Охотничьей кантаты, BWV 208 Бах — Хесс Хорал «Иисус – всегдашняя мне радость» из Кантаты № 147 Годовский «Симфонические метаморфозы на темы трёх вальсов И. Штрауса» Сен-Санс — Годовский «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» Шопен — Годовский Вальс для фортепиано, ор. 64 № 1 Шуберт — Годовский Музыкальный момент для фортепиано, ор. 94 № 3