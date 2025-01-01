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Бах и романтики. Транскрипции
Киноафиша Бах и романтики. Транскрипции

Бах и романтики. Транскрипции

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Переложения произведений великого Баха для фортепиано и ювелирные транскрипции композиторов разных стилей и эпох — настоящая магия превращений. Исполнители: Элси Варандо (фортепиано) В программе: Бах — Бузони Хоральная прелюдия «К Тебе, о Господи Христе Иисусе, я взываю» Бах — Бузони Чакона из Партиты ре минор, BWV 1004 Бах — Лист Прелюдия и фуга ля минор Бах — Петри Ария «Овцы могут пастись спокойно» из Охотничьей кантаты, BWV 208 Бах — Хесс Хорал «Иисус – всегдашняя мне радость» из Кантаты № 147 Годовский «Симфонические метаморфозы на темы трёх вальсов И. Штрауса» Сен-Санс — Годовский «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных» Шопен — Годовский Вальс для фортепиано, ор. 64 № 1 Шуберт — Годовский Музыкальный момент для фортепиано, ор. 94 № 3

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 2 октября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 750 ₽

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