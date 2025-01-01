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Бах и путники в ночи. Орган и саксофон при свечах
Киноафиша Бах и путники в ночи. Орган и саксофон при свечах

Бах и путники в ночи. Орган и саксофон при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Бах и Путники в ночи»: музыкальное путешествие в старой церкви

Приглашаем вас на уникальный концерт «Бах и Путники в ночи», где саксофон и орган создадут неповторимую атмосферу. Исполнители Константин Андреев и Екатерина Маришкина перенесут вас через миры и эпохи — от величия Иоганна Себастьяна Баха до популярного вокального шлягера XX века «Путники в ночи». Этот вечер станет настоящим праздником музыки и эмоций.

День рождения Баха

Концерт пройдет 21 марта, в день, когда мир отмечает 340-летие со дня рождения великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Программа откроется его знаменитой «Токкатой и фугой ре минор», которая считается одной из самых известных и любимых пьес в органной музыке.

Прозвучат шедевры

В программе также будут представлены:

  • Фантазия соль мажор (Piece d’Orgue) — написанная в период увлечения Баха переписыванием «Органной книжечки»;
  • Пастораль — единственная пьеса мастера в этом жанре;
  • Фантазия Жюля Демерссмана в транскрипции для саксофона и органа;
  • Греческая сюита Педро Итурральде;
  • Либертанго Астора Пьяццоллы — новое звучание танго;
  • Ave Maria, приписываемая Джулио Каччини, в исполнении Владимира Вавилова;
  • Strangers In The Night — знаменитая песня Берта Кемпферта, исполняемая Фрэнком Синатрой.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, где вас ожидает уникальный орган Walcker 1910 года. Его звучание одновременно прекрасно для барочной и романтической музыки. Храм, построенный по проекту Леонтия Бенуа, является жемчужиной Петербурга и единственным католическим приходом, который не закрылся в советский период.

Интересные факты

Во время визита генерала де Голля в 1966 году, Ковенский переулок был заасфальтирован за одну ночь! Это место пропитано французской энергетикой и историей, что добавляет особую атмосферу к вечеру.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и насладиться великолепными произведениями в исполнении талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
20:00 от 900 ₽

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