Бах и путники в ночи. Орган и саксофон при свечах

«Бах и Путники в ночи»: музыкальное путешествие в старой церкви

Приглашаем вас на уникальный концерт «Бах и Путники в ночи», где саксофон и орган создадут неповторимую атмосферу. Исполнители Константин Андреев и Екатерина Маришкина перенесут вас через миры и эпохи — от величия Иоганна Себастьяна Баха до популярного вокального шлягера XX века «Путники в ночи». Этот вечер станет настоящим праздником музыки и эмоций.

День рождения Баха

Концерт пройдет 21 марта, в день, когда мир отмечает 340-летие со дня рождения великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Программа откроется его знаменитой «Токкатой и фугой ре минор», которая считается одной из самых известных и любимых пьес в органной музыке.

Прозвучат шедевры

В программе также будут представлены:

Фантазия соль мажор (Piece d’Orgue) — написанная в период увлечения Баха переписыванием «Органной книжечки»;

— написанная в период увлечения Баха переписыванием «Органной книжечки»; Пастораль — единственная пьеса мастера в этом жанре;

— единственная пьеса мастера в этом жанре; Фантазия Жюля Демерссмана в транскрипции для саксофона и органа;

Жюля Демерссмана в транскрипции для саксофона и органа; Греческая сюита Педро Итурральде;

Педро Итурральде; Либертанго Астора Пьяццоллы — новое звучание танго;

Астора Пьяццоллы — новое звучание танго; Ave Maria , приписываемая Джулио Каччини, в исполнении Владимира Вавилова;

, приписываемая Джулио Каччини, в исполнении Владимира Вавилова; Strangers In The Night — знаменитая песня Берта Кемпферта, исполняемая Фрэнком Синатрой.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, где вас ожидает уникальный орган Walcker 1910 года. Его звучание одновременно прекрасно для барочной и романтической музыки. Храм, построенный по проекту Леонтия Бенуа, является жемчужиной Петербурга и единственным католическим приходом, который не закрылся в советский период.

Интересные факты

Во время визита генерала де Голля в 1966 году, Ковенский переулок был заасфальтирован за одну ночь! Это место пропитано французской энергетикой и историей, что добавляет особую атмосферу к вечеру.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и насладиться великолепными произведениями в исполнении талантливых музыкантов!