Бах и Паганини. Органные вечера в Коломенском

«Орган, скрипка и гитара» — это необычный, но удивительно выразительный музыкальный состав, который раскроет сочинения двух гениев по-новому. И. С. Бах и Н. Паганини — фигуры, принадлежащие к разным эпохам, но равно величественные в своем наследии.
Бах работает с архитектурой формы, внутренней глубиной и логикой развития, а Паганини поражает экспрессией и фактурной изобретательностью, расширяя возможности инструмента до немыслимых пределов. В этом концерте сойдутся два мира: высокая патетика и искрящееся вдохновение, философская глубина и магия артистизма.
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).
Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича (Театральная Хоромина).
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д. 39, стр. 69.
Приглашаем вас насладиться диалогом двух музыкальных миров — барочной архитектурности и романтической экспрессии!