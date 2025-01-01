Меню
Бах и Паганини. Органные вечера в Коломенском
Билеты от 800₽
Бах и Паганини. Органные вечера в Коломенском

Бах и Паганини. Органные вечера в Коломенском

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальный диалог: Бах и Паганини в необычном формате

«Орган, скрипка и гитара» — это необычный, но удивительно выразительный музыкальный состав, который раскроет сочинения двух гениев по-новому. И. С. Бах и Н. Паганини — фигуры, принадлежащие к разным эпохам, но равно величественные в своем наследии.

Бах работает с архитектурой формы, внутренней глубиной и логикой развития, а Паганини поражает экспрессией и фактурной изобретательностью, расширяя возможности инструмента до немыслимых пределов. В этом концерте сойдутся два мира: высокая патетика и искрящееся вдохновение, философская глубина и магия артистизма.

Программа концерта

  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга соль-мажор BWV 550
  • И. С. Бах. Концерт ля-минор для скрипки BWV 1041
  • И. С. Бах. Фантазия соль-мажор BWV 527
  • А. Вивальди. Концерты «Лето» и «Осень» из цикла «Времена года»
  • Н. Паганини. Соната для скрипки и гитары ля-мажор
  • Н. Паганини. Каприс №9 «Охота»
  • Н. Паганини. Соната для скрипки и гитары ми-мажор
  • Н. Паганини. Кантабиле
  • Н. Паганини. Кампанелла

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Марина Шиганова (скрипка)
  • Андрей Шейко (орган)
  • Владислав Румынский (гитара)

Информация о концерте

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича (Театральная Хоромина).

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д. 39, стр. 69.

Приглашаем вас насладиться диалогом двух музыкальных миров — барочной архитектурности и романтической экспрессии!

Ноябрь
30 ноября воскресенье
17:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 800 ₽

