Бах и Паганини. Два гения, два мира

Приглашаем вас на уникальный концерт, где сойдутся две музыкальные эпохи: барочная архитектура И. С. Баха и романтическая экспрессия Н. Паганини. В этом удивительном событии столкнутся два мира, чтобы представить слушателям невероятное сочетание философской глубины и артистической магии.
В этом концерте звучат орган, скрипка и гитара — необычный, но невероятно выразительный ансамбль, который раскроет сочинения этих гениев по-новому. Музыка обоих композиторов требует от исполнителей предельной технической точности и глубокого понимания стиля. В программе произведения, которые по праву считаются шедеврами.
Обратите внимание: в программе возможны изменения.
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составит 80 минут без антракта, и мы уверены, что это будет незабываемый опыт для всех любителей музыки!
Приходите и насладитесь диалогом двух музыкальных миров в великолепной акустике англиканского собора!