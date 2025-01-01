Меню
Бах и Паганини. Два гения, два мира
Билеты от 1000₽
Киноафиша Бах и Паганини. Два гения, два мира

Бах и Паганини. Два гения, два мира

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный диалог: Бах и Паганини в Англиканском соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт, где сойдутся две музыкальные эпохи: барочная архитектура И. С. Баха и романтическая экспрессия Н. Паганини. В этом удивительном событии столкнутся два мира, чтобы представить слушателям невероятное сочетание философской глубины и артистической магии.

Неповторимый состав исполнителей

В этом концерте звучат орган, скрипка и гитара — необычный, но невероятно выразительный ансамбль, который раскроет сочинения этих гениев по-новому. Музыка обоих композиторов требует от исполнителей предельной технической точности и глубокого понимания стиля. В программе произведения, которые по праву считаются шедеврами.

Программа концерта

  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга соль-мажор BWV 550
  • И. С. Бах. Концерт ля-минор для скрипки BWV 1041
  • И. С. Бах. Фантазия соль-мажор BWV 527
  • А. Вивальди. Концерты «Лето» и «Осень» из цикла «Времена года»
  • Н. Паганини. Соната для скрипки и гитары ля-мажор
  • Н. Паганини. Каприс №9 «Охота»
  • Н. Паганини. Соната для скрипки и гитары ми-мажор
  • Н. Паганини. Кантабиле
  • Н. Паганини. Кампанелла

Обратите внимание: в программе возможны изменения.

Исполнители вечера

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Марина Шиганова (скрипка)
  • Андрей Шейко (орган)
  • Владислав Румынский (гитара)

Продолжительность концерта составит 80 минут без антракта, и мы уверены, что это будет незабываемый опыт для всех любителей музыки!

Приходите и насладитесь диалогом двух музыкальных миров в великолепной акустике англиканского собора!

Купить билет на концерт

Расписание

6 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

