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Бах и мир органной музыки
Киноафиша Бах и мир органной музыки

Бах и мир органной музыки

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Бах и мир органной музыки» в Пермской филармонии

 В Органном зале Пермской краевой филармонии пройдет концерт, который понравится любителям классической музыки и произведений Иоганна Себастьяна Баха. Это событие является частью XXI Международного фестиваля органной музыки.

Уникальный исполнитель

Концерт проведет выдающийся мальтийский органист, скрипач и дирижёр Алексей Галеа Кавалацци. Его карьера охватывает такие знаковые места, как Лондон, Оксфорд и Московская консерватория. Стиль исполнения Галеа сочетает элементы европейской школы и богатую русскую музыкальную традицию.

Программа вечера

В программе вечера - шедевры Баха: Фантазия и фуга соль минор, хоральные прелюдии BWV 639, 659 и 664, а также знаменитая Токката, Адажио и Фуга До мажор и Пастораль Фа мажор. Кроме того, прозвучит Адажио соль минор Томазо Альбинони и избранные произведения мальтийских композиторов, что сделает концерт особенно разнообразным и интересным.

Не упустите шанс

Не упустите возможность открыть Баха с новой стороны и познакомиться с уникальной мальтийской органной школой, которая редко звучит на российской сцене. Приходите на концерт и насладитесь завораживающей атмосферой живой органной музыки!

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В других городах
Ноябрь
7 ноября суббота
19:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б

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