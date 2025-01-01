Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бах и Мендельсон: органные шедевры
Билеты от 600₽
Киноафиша Бах и Мендельсон: органные шедевры

Бах и Мендельсон: органные шедевры

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Вечер органной музыки с Марией Блажевич

Лауреат международных конкурсов и солистка Томской государственной филармонии Мария Блажевич представит уникальную программу, посвященную двум великим немецким композиторам: Иоганну Себастьяну Баху и Феликсу Мендельсону.

Музыкальные откровения

Фраза «Если Бах — Бог, то Мендельсон — его пророк» прекрасно отражает связь между этими двумя музыкантами. Мендельсон не только заново открыл наследие Баха для своих современников, но и вернул органу его величие, вдохнув в него новые звуки и эмоции. Благодаря этим композиторам, органная музыка XIX века обрела удивительную глубину и выразительность.

Программа концерта

В программе вечера звучат шедевры Баха и Мендельсона, которые стали квинтэссенцией органного барокко и романтизма. Ваша возможность насладиться чарами органной музыки в исполнении талантливой Марии Блажевич — уникальное событие, способное оставить неизгладимые впечатления.

Не упустите возможность

Приходите на концерт, чтобы погрузиться в мир великолепной органной музыки и узнать, как два великих композитора связаны между собой. Это будет вечер, который запомнится вам надолго!

Купить билет на концерт Бах и Мендельсон: органные шедевры

Помощь с билетами
Октябрь
11 октября суббота
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 600 ₽

В ближайшие дни

Артур Шамгунов. Сольный концерт
18+
Юмор
Артур Шамгунов. Сольный концерт
25 октября в 19:00 Coin Event Hall
от 1000 ₽
Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 2 ноября
18+
Поп
Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 2 ноября
2 ноября в 18:00 Руки вверх!
от 2000 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
28 декабря в 20:00 Сергеич
от 890 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше