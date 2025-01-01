Бах и Мендельсон: органные шедевры

Вечер органной музыки с Марией Блажевич

Лауреат международных конкурсов и солистка Томской государственной филармонии Мария Блажевич представит уникальную программу, посвященную двум великим немецким композиторам: Иоганну Себастьяну Баху и Феликсу Мендельсону.

Музыкальные откровения

Фраза «Если Бах — Бог, то Мендельсон — его пророк» прекрасно отражает связь между этими двумя музыкантами. Мендельсон не только заново открыл наследие Баха для своих современников, но и вернул органу его величие, вдохнув в него новые звуки и эмоции. Благодаря этим композиторам, органная музыка XIX века обрела удивительную глубину и выразительность.

Программа концерта

В программе вечера звучат шедевры Баха и Мендельсона, которые стали квинтэссенцией органного барокко и романтизма. Ваша возможность насладиться чарами органной музыки в исполнении талантливой Марии Блажевич — уникальное событие, способное оставить неизгладимые впечатления.

Не упустите возможность

Приходите на концерт, чтобы погрузиться в мир великолепной органной музыки и узнать, как два великих композитора связаны между собой. Это будет вечер, который запомнится вам надолго!