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Бах и Гендель. Органные вечера при свечах
Билеты от 1000₽
Киноафиша Бах и Гендель. Органные вечера при свечах

Бах и Гендель. Органные вечера при свечах

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыка свечей: произведения барокко в уникальном пространстве Коломенского

В тёплом мерцании свечей зазвучит музыка, рождавшаяся в соборах, придворных капеллах и театрах XVII–XVIII веков. Эта программа объединяет сочинения двух титанов барокко — Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя.

Медитативная глубина хоралов и театральный блеск оживят пространство Дворца царя Алексея Михайловича голосами минувших столетий. Насладитесь аутентичным звучанием и уникальными интерьерами в мерцании свечей.

В программе:

  • Георг Фридрих Гендель (1685-1759). «Аллилуйя» из оратории «Мессия»
  • Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) — Шарль Гуно (1818-1893). Ave Maria
  • Иоганн Себастьян Бах (1685-1750). Хоральная прелюдия
  • Фантазия до мажор
  • Джованни Баттиста Перголези (1710-1736). Арии № 2 и № 6 из кантаты Stabat Mater
  • Георг Фридрих Гендель (1685-1759). Концерт на темы из оратории «Иуда Маккавей» в четырёх частях
  • Пассакалия соль минор

Обратите внимание, что программа возможна изменения.

Исполняют:

  • Солистка проекта «OperaWave» Евгения Красилова (сопрано)
  • Анастасия Сидельникова (орган)

Купить билет на концерт Бах и Гендель. Органные вечера при свечах

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Сентябрь
19 сентября суббота
16:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 1000 ₽

Фотографии

Бах и Гендель. Органные вечера при свечах

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