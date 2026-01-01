Бах и Гендель. Органные вечера при свечах

Музыка свечей: произведения барокко в уникальном пространстве Коломенского
В тёплом мерцании свечей зазвучит музыка, рождавшаяся в соборах, придворных капеллах и театрах XVII–XVIII веков. Эта программа объединяет сочинения двух титанов барокко — Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя.
Медитативная глубина хоралов и театральный блеск оживят пространство Дворца царя Алексея Михайловича голосами минувших столетий. Насладитесь аутентичным звучанием и уникальными интерьерами в мерцании свечей.
В программе:
- Георг Фридрих Гендель (1685-1759). «Аллилуйя» из оратории «Мессия»
- Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) — Шарль Гуно (1818-1893). Ave Maria
- Иоганн Себастьян Бах (1685-1750). Хоральная прелюдия
- Фантазия до мажор
- Джованни Баттиста Перголези (1710-1736). Арии № 2 и № 6 из кантаты Stabat Mater
- Георг Фридрих Гендель (1685-1759). Концерт на темы из оратории «Иуда Маккавей» в четырёх частях
- Пассакалия соль минор
Обратите внимание, что программа возможна изменения.
Исполняют:
- Солистка проекта «OperaWave» Евгения Красилова (сопрано)
- Анастасия Сидельникова (орган)