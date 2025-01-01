Бах и его современники. Органный вечер в англиканском соборе

Уникальная программа, раскрывающая панораму музыкальной культуры XVII–XVIII веков, прозвучит в англиканском соборе. Этот вечер подарит вам возможность насладиться богатством стилевых и выразительных средств инструментальной традиции барокко, охватывающей как английскую придворную музыку, так и изысканную итальянскую школу, а также величие северогерманской культуры.
На концерте будут исполнены произведения таких мастеров, как:
Завершит программу знаменитая Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха — произведение, объединившее масштаб, драматизм и техническое совершенство, подводящее итог художественным исканиям целой эпохи.
В зале церкви установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это позволит вам услышать великолепное звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органа, представив репертуар барокко во всем его разнообразии.
В программе концерта:
Обратите внимание, что в программе возможны изменения!
Концерт исполнит Николай Григоров (орган). Продолжительность мероприятия составит 60 минут, без антракта.
Парковка на территории собора запрещена. Рекомендуем заранее продумать логистику вашего визита.