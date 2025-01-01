Бах и его современники. Органный вечер в англиканском соборе

Музыкальное путешествие в эпоху барокко. Концерт в соборе

Уникальная программа, раскрывающая панораму музыкальной культуры XVII–XVIII веков, прозвучит в англиканском соборе. Этот вечер подарит вам возможность насладиться богатством стилевых и выразительных средств инструментальной традиции барокко, охватывающей как английскую придворную музыку, так и изысканную итальянскую школу, а также величие северогерманской культуры.

Шедевры великих композиторов

На концерте будут исполнены произведения таких мастеров, как:

Генри Пёрселл

Джироламо Фрескобальди

Иоганн Пахельбель

Дитрих Букстехуде

Завершит программу знаменитая Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха — произведение, объединившее масштаб, драматизм и техническое совершенство, подводящее итог художественным исканиям целой эпохи.

Два уникальных органа

В зале церкви установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это позволит вам услышать великолепное звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органа, представив репертуар барокко во всем его разнообразии.

Программа концерта

В программе концерта:

Г. Пёрселл — Фанфары

И. Пахельбель — Чакона ре минор

Дж. Фрескобальди — Токката

Ф. Куперен — Офферторий из Приходской мессы

Д. Букстехуде — Пассакалия ре минор

Г. Ф. Гендель — «Хорнпайп» из сюиты «Музыка на воде»

И. С. Бах — Хоральные прелюдии из сборника Ноймайстера

И. С. Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

Обратите внимание, что в программе возможны изменения!

Исполнитель и продолжительность

Концерт исполнит Николай Григоров (орган). Продолжительность мероприятия составит 60 минут, без антракта.

Важно знать

Парковка на территории собора запрещена. Рекомендуем заранее продумать логистику вашего визита.