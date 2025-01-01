Меню
Бах и его современники. Органный вечер в англиканском соборе
Билеты от 1000₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в эпоху барокко. Концерт в соборе

Уникальная программа, раскрывающая панораму музыкальной культуры XVII–XVIII веков, прозвучит в англиканском соборе. Этот вечер подарит вам возможность насладиться богатством стилевых и выразительных средств инструментальной традиции барокко, охватывающей как английскую придворную музыку, так и изысканную итальянскую школу, а также величие северогерманской культуры.

Шедевры великих композиторов

На концерте будут исполнены произведения таких мастеров, как:

  • Генри Пёрселл
  • Джироламо Фрескобальди
  • Иоганн Пахельбель
  • Дитрих Букстехуде

Завершит программу знаменитая Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха — произведение, объединившее масштаб, драматизм и техническое совершенство, подводящее итог художественным исканиям целой эпохи.

Два уникальных органа

В зале церкви установлены два органа: старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы «Viscount». Это позволит вам услышать великолепное звучание как старинного немецкого, так и итальянского концертного органа, представив репертуар барокко во всем его разнообразии.

Программа концерта

В программе концерта:

  • Г. Пёрселл — Фанфары
  • И. Пахельбель — Чакона ре минор
  • Дж. Фрескобальди — Токката
  • Ф. Куперен — Офферторий из Приходской мессы
  • Д. Букстехуде — Пассакалия ре минор
  • Г. Ф. Гендель — «Хорнпайп» из сюиты «Музыка на воде»
  • И. С. Бах — Хоральные прелюдии из сборника Ноймайстера
  • И. С. Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

Обратите внимание, что в программе возможны изменения!

Исполнитель и продолжительность

Концерт исполнит Николай Григоров (орган). Продолжительность мероприятия составит 60 минут, без антракта.

Важно знать

Парковка на территории собора запрещена. Рекомендуем заранее продумать логистику вашего визита.

Купить билет на концерт Бах и его современники. Органный вечер в англиканском соборе

Ноябрь
22 ноября суббота
18:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

