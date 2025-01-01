Бах и его предшественники. Органный вечер в англиканском соборе

В этот вечер в пространстве англиканского собора прозвучит удивительная программа, раскрывающая богатейший пласт европейской музыкальной традиции. Внимание зрителей будет обращено на творчество мастеров Северной Германии и Нидерландов, которые оказали значительное влияние на музыкальную речь Иоганна Себастьяна Баха.
Концерт откроют произведения таких композиторов, как:
Специальной изюминкой программы станут сочинения самого Баха, включая:
Этот концерт – уникальная возможность услышать, как формировалась музыкальная речь Баха и проследить живую преемственность традиции в ее звучащем виде. Вы сможете насладиться музыкой, которая открывает богатство жанров и художественных решений, сложившихся к концу XVII века.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Наталья Ужви (орган). Продолжительность выступления составит 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.
Программа может быть изменена.