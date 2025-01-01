Бах и его предшественники. Органный вечер в англиканском соборе

Музыкальные традиции Северной Европы в звучании органа

В этот вечер в пространстве англиканского собора прозвучит удивительная программа, раскрывающая богатейший пласт европейской музыкальной традиции. Внимание зрителей будет обращено на творчество мастеров Северной Германии и Нидерландов, которые оказали значительное влияние на музыкальную речь Иоганна Себастьяна Баха.

Программа концерта

Концерт откроют произведения таких композиторов, как:

Г. Шайдеман (1596–1663) – Praeambulum in D Minor, WV 34

Г. Бём (1661–1733) – Партита «Wer nur den lieben Gott lässt walten»; Хоральная прелюдия «Отче наш»

Г. Пахельбель (1653–1706) – Чакона ре минор

Ян Свелинк (1562–1621) – Вариации на тему «Mein junges Leben hat ein End», SwWV 324

Дитрих Букстехуде (1637–1707) – Канцона; Две хоральные прелюдии

Специальной изюминкой программы станут сочинения самого Баха, включая:

А. Вивальди – Концерт ля минор, BWV 593

И. С. Бах (1685–1750) – Токката и фуга ре минор, BWV 565

Почему стоит посетить событие?

Этот концерт – уникальная возможность услышать, как формировалась музыкальная речь Баха и проследить живую преемственность традиции в ее звучащем виде. Вы сможете насладиться музыкой, которая открывает богатство жанров и художественных решений, сложившихся к концу XVII века.

Подробности мероприятия

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Наталья Ужви (орган). Продолжительность выступления составит 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Программа может быть изменена.