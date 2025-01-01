Меню
Бах и Джаз. Орган и джаз-трио
Бах и Джаз. Орган и джаз-трио

12+
О концерте/спектакле

Джаз под сводами старинного собора

Сегодня под сводами старинного собора звучит джаз. Эта музыка, объединившая африканские ритмы, европейскую гармонию и латиноамериканский фольклор, возникла немногим более ста лет назад и прочно заняла своё место в истории искусства.

Джаз стал классикой с множеством стилей, направлений, признанных мастеров и новаторов. Его огромная аудитория по всему миру наслаждается каноническими сочинениями, которые включают выдающиеся концерты, мюзиклы, оперы и даже мессы. Интересно, что джазовые обработки классического наследия начали появляться в середине XX века, а вокальные и инструментальные импровизации на знаковые темы Иоганна Себастьяна Баха стали особенно популярны.

Это неудивительно, ведь сам Бах был блестящим импровизатором. Сегодня мы услышим виртуозные обработки знаменитых произведений эпохи барокко в исполнении классического джазового трио и органа. Не пропустите уникальную возможность насладиться соединением классической музыки и джазовой импровизации в уютной атмосфере собора!

Октябрь
19 октября воскресенье
21:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽

