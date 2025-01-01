Бах и Джаз. Орган и джаз-трио

Сегодня, в самом сердце старинного собора, прозвучит незабываемая программа, полная джазовых импровизаций. Это музыка, которая объединяет африканские ритмы, европейскую гармонию и латиноамериканский фольклор. Джаз, возникший чуть более ста лет назад, стал настоящей классикой, обогатившей историю искусства различными стилями и направлениями.
Джаз завоевал сердца миллионов слушателей по всему миру. Он стал основой для множества концертов, мюзиклов и даже опер. В середине ХХ века появились джазовые обработки классических произведений, и особенно популярными стали импровизации на темы Иоганна Себастьяна Баха. Неудивительно, ведь сам Бах был блестящим импровизатором, что делает его музыку идеальной для джазовых интерпретаций.
Сегодня зрители смогут насладиться виртуозными обработками знаменитых произведений эпохи барокко в исполнении классического джазового трио и органа. В концерте участвуют:
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу живой музыки и насладиться уникальным сочетанием джаза и классики!