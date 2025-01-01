Бах и Джаз. Орган и джаз-трио

Джаз под сводами собора: уникальный концерт в Петрикирхе

Сегодня, в самом сердце старинного собора, прозвучит незабываемая программа, полная джазовых импровизаций. Это музыка, которая объединяет африканские ритмы, европейскую гармонию и латиноамериканский фольклор. Джаз, возникший чуть более ста лет назад, стал настоящей классикой, обогатившей историю искусства различными стилями и направлениями.

История джаза и его влияние

Джаз завоевал сердца миллионов слушателей по всему миру. Он стал основой для множества концертов, мюзиклов и даже опер. В середине ХХ века появились джазовые обработки классических произведений, и особенно популярными стали импровизации на темы Иоганна Себастьяна Баха. Неудивительно, ведь сам Бах был блестящим импровизатором, что делает его музыку идеальной для джазовых интерпретаций.

Завораживающие исполнения

Сегодня зрители смогут насладиться виртуозными обработками знаменитых произведений эпохи барокко в исполнении классического джазового трио и органа. В концерте участвуют:

Ольга Котлярова — орган, лауреат международных конкурсов

— орган, лауреат международных конкурсов Константин Поляков — рояль

— рояль Александр Бесчастный — контрабас

— контрабас Аркадий Артюшевский — ударные

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу живой музыки и насладиться уникальным сочетанием джаза и классики!