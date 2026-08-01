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Бах и Бетховен. Орган и рояль
Киноафиша Бах и Бетховен. Орган и рояль

Бах и Бетховен. Орган и рояль

0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О концерте

Концерт цикла «Битва клавиров»: Бах и Бетховен в Петрикирхе

В Лютеранской церкви Святых Петра и Павла (Петрикирхе) пройдет концерт цикла «Битва клавиров» от «Амадеус». В программе звучит музыкальное наследие великих композиторов — Иоганна Себастьяна Баха и Людвига ван Бетховена. Орган и рояль станут главными инструментами в этом захватывающем диалоге с музыкальным искусством.

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга — лауреаты международных конкурсов, а также солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Это яркий состав исполнителей, который обеспечит высокое качество исполнения и незабываемые впечатления для зрителей.

Музыкальные диалоги

Музыкальное наследие Баха оказало мощное влияние на развитие музыки на столетия вперед. Орган, его главный инструмент, становится важным элементом в космическом диалоге с вселенной. Энергия и гений Бетховена, в свою очередь, изменили спектакль музыкальной жизни XIX века. Его фортепианная музыка поднялась на невиданные высоты, преодолевая даже такие преграды, как глухота.

Сравнение двух гениев

Бах и Бетховен — это два совершенно разных мира. В чем же заключается главный вопрос? Что оставляет более сильное впечатление: объемная, созерцательная музыка Баха или мощная лирика Бетховена? Это решение оставляется за зрителями, ведь их голос определит победителя в этом музыкальном поединке.

Традиции музыкальных поединков

Цикл «Битва клавиров» восходит к давней европейской традиции музыкальных состязаний. Ведущие мастера своего искусства состязались друг с другом в импровизации, сочинательстве и исполнении музыки, стремясь удивить зрителей мастерством и эмоциональной силой.

Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального события в самом сердце Невского проспекта!

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
15 августа суббота
15:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽
5 сентября суббота
15:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽
19 сентября суббота
15:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽
3 октября суббота
15:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽
17 октября суббота
15:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽
31 октября суббота
15:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽
7 ноября суббота
15:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽
21 ноября суббота
15:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽
5 декабря суббота
15:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽

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