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Бах. Гольдберг-вариации
Киноафиша Бах. Гольдберг-вариации

Бах. Гольдберг-вариации

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Гениальность Баха: Концерт-приношение к 340-летию И.С. Баха

В чем же заключается гениальность Иоганна Себастьяна Баха? Ответ можно найти в его шедевре — «Гольдберг-вариациях». Это произведение не только демонстрирует высшее искусство композиции, но и звучит удивительно современно. Для исполнителей «Гольдберг-вариации» представляют собой одно из самых сложных произведений клавирного репертуара, а для слушателей — уникальную возможность погрузиться в виртуозное полотно, которое является энциклопедией баховского стиля.

Этот величественный опус хранит множество тайн. Одна из главных загадок заключается в том, как Бах смог предвидеть музыку будущего и предвосхитить все последующие музыкальные стили.

Исполнительница: Алиса Духовлинова

Концерт, посвященный 340-летию со дня рождения И.С. Баха, представит талантливая пианистка Алиса Духовлинова. Она является ученицей известных музыкантов Олега Вайнштейна и Татьяны Загоровской, лауреаткой международных конкурсов и обладательницей сертификата высшего исполнительского мастерства от International Academy of Music. Также стоит отметить, что Алиса является стипендиаткой Richard-Wagner-Stipendienstiftung.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат:

  • И.С. Бах — «Гольдберг-вариации», BWV 988

Не упустите возможность насладиться этим уникальным произведением в исполнении выдающейся пианистки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 октября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
19:00 от 440 ₽

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