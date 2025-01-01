Гениальность Баха: Концерт-приношение к 340-летию И.С. Баха

В чем же заключается гениальность Иоганна Себастьяна Баха? Ответ можно найти в его шедевре — «Гольдберг-вариациях». Это произведение не только демонстрирует высшее искусство композиции, но и звучит удивительно современно. Для исполнителей «Гольдберг-вариации» представляют собой одно из самых сложных произведений клавирного репертуара, а для слушателей — уникальную возможность погрузиться в виртуозное полотно, которое является энциклопедией баховского стиля.

Этот величественный опус хранит множество тайн. Одна из главных загадок заключается в том, как Бах смог предвидеть музыку будущего и предвосхитить все последующие музыкальные стили.

Исполнительница: Алиса Духовлинова

Концерт, посвященный 340-летию со дня рождения И.С. Баха, представит талантливая пианистка Алиса Духовлинова. Она является ученицей известных музыкантов Олега Вайнштейна и Татьяны Загоровской, лауреаткой международных конкурсов и обладательницей сертификата высшего исполнительского мастерства от International Academy of Music. Также стоит отметить, что Алиса является стипендиаткой Richard-Wagner-Stipendienstiftung.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат:

И.С. Бах — «Гольдберг-вариации», BWV 988

Не упустите возможность насладиться этим уникальным произведением в исполнении выдающейся пианистки!