Бах. Гольдберг-вариации

В чем же заключается гениальность Иоганна Себастьяна Баха? Ответ можно найти в его шедевре — «Гольдберг-вариациях». Это произведение не только демонстрирует высшее искусство композиции, но и звучит удивительно современно. Для исполнителей «Гольдберг-вариации» представляют собой одно из самых сложных произведений клавирного репертуара, а для слушателей — уникальную возможность погрузиться в виртуозное полотно, которое является энциклопедией баховского стиля.
Этот величественный опус хранит множество тайн. Одна из главных загадок заключается в том, как Бах смог предвидеть музыку будущего и предвосхитить все последующие музыкальные стили.
Концерт, посвященный 340-летию со дня рождения И.С. Баха, представит талантливая пианистка Алиса Духовлинова. Она является ученицей известных музыкантов Олега Вайнштейна и Татьяны Загоровской, лауреаткой международных конкурсов и обладательницей сертификата высшего исполнительского мастерства от International Academy of Music. Также стоит отметить, что Алиса является стипендиаткой Richard-Wagner-Stipendienstiftung.
В программе концерта прозвучат:
Не упустите возможность насладиться этим уникальным произведением в исполнении выдающейся пианистки!