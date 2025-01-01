Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бах. Гендель. Вечер органной музыки
Киноафиша Бах. Гендель. Вечер органной музыки

Бах. Гендель. Вечер органной музыки

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Бах. Гендель. Вечер органной музыки в Концертный зал органной и камерной музыки

Приглашаем вас на уникальный вечер органной музыки, где прозвучат величественные произведения великих композиторов — Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя. Этот концерт станет настоящим праздником для почитателей классической музыки.

Программа вечера

В программе представлены знаменитые произведения, которые позволят погрузиться в атмосферу барокко. Зрители смогут насладиться великолепными композициями, включая:

  • Концерты для органа;
  • Циклы фуг и токкат;
  • Хоровые произведения, исполняемые в сопровождении органа.

Орган — сердце музыки

Орган — это не просто музыкальный инструмент, это целый мир звуков и эмоций. Его уникальная способность создавать многоголосие делает каждое произведение совершенно неповторимым. Выступление талантливого organista позволит вам услышать как традиционные, так и редкие произведения, которые не часто звучат в концертных залах.

Почему стоит посетить?

Этот вечер — отличная возможность насладиться теми произведениями, которые многими воспринимаются как вершина музыкального искусства. Вы сможете окунуться в атмосферу творчества мастеров прошлого и открыть для себя новые грани их гениальности. Концерт пройдет в уютной обстановке, способствующей глубокому восприятию музыки.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 4 октября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Big StandUp
18+
Юмор
Big StandUp
28 августа в 20:00 Standup Bar Krasnodar
от 500 ₽
Хетаг Хугаев
18+
Юмор
Хетаг Хугаев
6 ноября в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Chepikk
18+
Поп
Chepikk
22 ноября в 20:00 Творческая площадка «Порт 219»
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше