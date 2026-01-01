Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бах для скрипки и органа
Билеты от 500₽
Киноафиша Бах для скрипки и органа

Бах для скрипки и органа

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Музыка Баха: вечер для органа и скрипки в соборе

На сцене вновь зазвучит величественная музыка Иоганна Себастьяна Баха. Этот концерт станет уникальной возможность услышать, как орган и барочная скрипка взаимодействуют в новых, равноправных ролях.

Кётенские годы Баха

В программе концерта представлены три сонаты, написанные в кётенский период (1717–1723), когда Бах служил при дворе принца Леопольда. Эти произведения считаются вершиной его инструментального творчества. Сын композитора, Карл Филипп Эмануэль, отмечал их как одни из лучших. Интересно, что при жизни Баха они не имели официальной публикации и были известны лишь узкому кругу слушателей.

Структура программы

Каждая из представленных сонат имеет свой уникальный характер:

  • Соната ля мажор — пасторальная и светлая;
  • Соната до минор — сумрачная и драматичная;
  • Соната ми мажор — торжественная и блестящая.

Четыре части каждой сонаты, от задумчивой лирики до стремительных финалов, создают насыщенную музыкальную историю.

Виртуозное исполнение

Вольное исполнение на скрипке, включая Аллеманду и Куранту из Партиты ре минор, станет дополнением к основным произведениям. Эта партита, датированная 1720 годом, была написана в непростой период, когда Бах потерял свою жену. Печаль и глубина музыки ощущаются даже без знания её истории.

Беседа инструментов

На этом вечере орган и скрипка, являясь инструментами одной эпохи, создадут уникальный диалог. Прислушайтесь к их взаимному разговору — это будет незабываемый опыт.

Купить билет на концерт Бах для скрипки и органа

Помощь с билетами
Июнь
2 июня вторник
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 500 ₽

В ближайшие дни

Rock&Skripka от Баха до Linkin Park
18+
Классическая музыка Рок

Rock&Skripka от Баха до Linkin Park

31 мая в 17:00 Ритм-блюз
Билеты
Андрей Бебуришвили
18+
Юмор

Андрей Бебуришвили

20 июня в 19:00 Фольклорный центр «Москва»
от 1400 ₽
Анастасия Лютова & The Band
6+
Джаз

Анастасия Лютова & The Band

2 июля в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше