Бах для скрипки и органа

Музыка Баха: вечер для органа и скрипки в соборе

На сцене вновь зазвучит величественная музыка Иоганна Себастьяна Баха. Этот концерт станет уникальной возможность услышать, как орган и барочная скрипка взаимодействуют в новых, равноправных ролях.

Кётенские годы Баха

В программе концерта представлены три сонаты, написанные в кётенский период (1717–1723), когда Бах служил при дворе принца Леопольда. Эти произведения считаются вершиной его инструментального творчества. Сын композитора, Карл Филипп Эмануэль, отмечал их как одни из лучших. Интересно, что при жизни Баха они не имели официальной публикации и были известны лишь узкому кругу слушателей.

Структура программы

Каждая из представленных сонат имеет свой уникальный характер:

Соната ля мажор — пасторальная и светлая;

— пасторальная и светлая; Соната до минор — сумрачная и драматичная;

— сумрачная и драматичная; Соната ми мажор — торжественная и блестящая.

Четыре части каждой сонаты, от задумчивой лирики до стремительных финалов, создают насыщенную музыкальную историю.

Виртуозное исполнение

Вольное исполнение на скрипке, включая Аллеманду и Куранту из Партиты ре минор, станет дополнением к основным произведениям. Эта партита, датированная 1720 годом, была написана в непростой период, когда Бах потерял свою жену. Печаль и глубина музыки ощущаются даже без знания её истории.

Беседа инструментов

На этом вечере орган и скрипка, являясь инструментами одной эпохи, создадут уникальный диалог. Прислушайтесь к их взаимному разговору — это будет незабываемый опыт.