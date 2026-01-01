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Бах – великий и неизведанный. Ольга Котлярова (орган)
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Киноафиша Бах – великий и неизведанный. Ольга Котлярова (орган)

Бах – великий и неизведанный. Ольга Котлярова (орган)

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Органный концерт в Римско-католическом кафедральном соборе

В Римско-католическом кафедральном соборе пройдет уникальный органный концерт с участием Ольги Котляровой. Лауреат международных конкурсов, она представит программу, посвящённую величественному творчеству Иоганна Себастьяна Баха.

Музыка Баха: от нежности до величия

Концерт станет настоящим праздником для любителей органной музыки. В программе прозвучат различные стороны баховского наследия: нежная Пастораль, загадочный Гармонический лабиринт, мрачная Чакона и космическая Хоральная прелюдия фа минор, известная благодаря фильму Солярис. На завершение зрителей ждет знаменитая Токката и фуга ре минор, которая уже давно стала визитной карточкой органной музыки.

Интересные факты о Бахе

Можно ли освоить всё творчество Баха? Теоретически – да, но это требует огромного времени. Одни лишь органные сочинения композитора могут занять около суток. Их многообразие впечатляет: каждое произведение уникально, как узор на дереве.

Не упустите возможность насладиться шедеврами Баха в исполнении Ольги Котляровой. Это событие станет настоящим открытием для всех поклонников классической музыки.

Купить билет на концерт Бах – великий и неизведанный. Ольга Котлярова (орган)

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Сентябрь
19 сентября суббота
20:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13

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