Бах – любовь моя. Орган и художественное слово

Концерт музыки Баха с художественным словом в кафедральном соборе Москвы

В Римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской состоится уникальное событие, где соединятся музыкальные произведения Иоганна Себастьяна Баха и история его отношений с женой Анной Магдаленой. В роли Анны Магдалены выступит актриса Ингеборга Любомирская, а Иоганн Себастьян Бах будет представлен известным российским органистом Фёдором Строгановым.

На большом соборном органе прозвучат прелюдии, токкаты и фуги Баха, что привлечет любителей барочной музыки и тех, кто интересуется историей композиторов и их семей.

История их любви

Анна Магдалена была не только женой Баха, но и его верной спутницей. Она управляла хозяйством, воспитывала детей и при этом активно занималась музыкой. Анна отлично пела и даже некоторое время состояла на музыкальной службе, что было редкостью для женщин того времени. Бах, в свою очередь, поддерживал и развивал её музыкальные способности, подарив ей известную «Тетрадь Анны Магдалены Бах».

Исполнители

Aлексей Шевченко (в роли Иоганна Себастьяна Баха) – орган

Ингеборга Любомирская (в роли Анны Магдалены Бах) – художественное слово

Программа вечера

В программе прозвучат произведения И. С. Баха.