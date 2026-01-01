Оповещения от Киноафиши
Бах – любовь моя. Орган и художественное слово
Билеты от 1000₽
Киноафиша Бах – любовь моя. Орган и художественное слово

Бах – любовь моя. Орган и художественное слово

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт музыки Баха с художественным словом в кафедральном соборе Москвы

В Римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской состоится уникальное событие, где соединятся музыкальные произведения Иоганна Себастьяна Баха и история его отношений с женой Анной Магдаленой. В роли Анны Магдалены выступит актриса Ингеборга Любомирская, а Иоганн Себастьян Бах будет представлен известным российским органистом Фёдором Строгановым.

На большом соборном органе прозвучат прелюдии, токкаты и фуги Баха, что привлечет любителей барочной музыки и тех, кто интересуется историей композиторов и их семей.

История их любви

Анна Магдалена была не только женой Баха, но и его верной спутницей. Она управляла хозяйством, воспитывала детей и при этом активно занималась музыкой. Анна отлично пела и даже некоторое время состояла на музыкальной службе, что было редкостью для женщин того времени. Бах, в свою очередь, поддерживал и развивал её музыкальные способности, подарив ей известную «Тетрадь Анны Магдалены Бах».

Исполнители

Aлексей Шевченко (в роли Иоганна Себастьяна Баха) – орган

Ингеборга Любомирская (в роли Анны Магдалены Бах) – художественное слово

Программа вечера

В программе прозвучат произведения И. С. Баха.

Купить билет на концерт Бах – любовь моя. Орган и художественное слово

Помощь с билетами
Март
28 марта суббота
20:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
от 1000 ₽

