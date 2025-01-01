Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Бах & Jazz: орган и саксофон
Билеты от 1400₽
Киноафиша Бах & Jazz: орган и саксофон

Бах & Jazz: орган и саксофон

12+
Возраст 12+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Бах в джазе: уникальная программа от Collegium Musicum

Постоянные слушатели концертов Collegium Musicum уже успели оценить и полюбить программу «Бах & Jazz», созданную яркими солистами-виртуозами — саксофонистом Алексеем Кругловым и органистом Игорем Гольденбергом.

Музыка Иоганна Себастьяна Баха, охватывающая весь спектр его творчества — от «школьных» двухголосных инвенций до оркестровых произведений, таких как «Страсти по Матфею», — прозвучит в дуэте органа и саксофона. Это природа программы, которая сочетает классическую музыку с элементами джазовых импровизаций.

Содержание программы

В программе зрителей ожидают такие произведения, как:

  • Прелюдия и фуга до мажор для органа соло, BWV 547
  • Ария из кантаты № 208
  • Сицилиана и Аллегро
  • Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir, Herr Jesu Chris («Я взываю к тебе, Господь Иисус Христос»)
  • Вариация из цикла «Гольдберг-вариации»
  • Прелюдия ми-бемоль минор из I тома «Хорошо темперированного клавира»
  • Прелюдия до минор из I тома «Хорошо темперированного клавира»
  • Ария из Оркестровой сюиты № 3 ре мажор
  • Фантазия соль мажор для органа соло, BWV 572
  • Импровизация на тему «Шутки» из Оркестровой сюиты № 2
  • Двухголосная инвенция до мажор
  • «Волынка» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»
  • Токката и фуга ре минор в джазовой обработке Дэвида Тимма

Эта программа станет отличным подарком для ценителей как классической музыки, так и джаза. Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием произведений Баха в исполнении талантливых музыкантов.

Купить билет на концерт Бах & Jazz: орган и саксофон

Помощь с билетами
Ноябрь
4 ноября вторник
16:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Где же ты, мечта: Галина Войниченко
6+
Классическая музыка
Где же ты, мечта: Галина Войниченко
22 ноября в 19:00 Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой
от 500 ₽
Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
1 ноября в 21:00 Comedy Hall
от 890 ₽
Арфа при свечах
6+
Классическая музыка
Арфа при свечах
13 ноября в 19:00 Концертный зал им. Архиповой
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше