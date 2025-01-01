Бах & Jazz: орган и саксофон

Бах в джазе: уникальная программа от Collegium Musicum

Постоянные слушатели концертов Collegium Musicum уже успели оценить и полюбить программу «Бах & Jazz», созданную яркими солистами-виртуозами — саксофонистом Алексеем Кругловым и органистом Игорем Гольденбергом.

Музыка Иоганна Себастьяна Баха, охватывающая весь спектр его творчества — от «школьных» двухголосных инвенций до оркестровых произведений, таких как «Страсти по Матфею», — прозвучит в дуэте органа и саксофона. Это природа программы, которая сочетает классическую музыку с элементами джазовых импровизаций.

Содержание программы

В программе зрителей ожидают такие произведения, как:

Прелюдия и фуга до мажор для органа соло, BWV 547

Ария из кантаты № 208

Сицилиана и Аллегро

Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir, Herr Jesu Chris («Я взываю к тебе, Господь Иисус Христос»)

Вариация из цикла «Гольдберг-вариации»

Прелюдия ми-бемоль минор из I тома «Хорошо темперированного клавира»

Прелюдия до минор из I тома «Хорошо темперированного клавира»

Ария из Оркестровой сюиты № 3 ре мажор

Фантазия соль мажор для органа соло, BWV 572

Импровизация на тему «Шутки» из Оркестровой сюиты № 2

Двухголосная инвенция до мажор

«Волынка» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»

Токката и фуга ре минор в джазовой обработке Дэвида Тимма

Эта программа станет отличным подарком для ценителей как классической музыки, так и джаза. Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием произведений Баха в исполнении талантливых музыкантов.