Бах & Jazz: орган и саксофон

Постоянные слушатели концертов Collegium Musicum уже успели оценить и полюбить программу «Бах & Jazz», созданную яркими солистами-виртуозами — саксофонистом Алексеем Кругловым и органистом Игорем Гольденбергом.
Музыка Иоганна Себастьяна Баха, охватывающая весь спектр его творчества — от «школьных» двухголосных инвенций до оркестровых произведений, таких как «Страсти по Матфею», — прозвучит в дуэте органа и саксофона. Это природа программы, которая сочетает классическую музыку с элементами джазовых импровизаций.
В программе зрителей ожидают такие произведения, как:
Эта программа станет отличным подарком для ценителей как классической музыки, так и джаза. Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием произведений Баха в исполнении талантливых музыкантов.