Спектакль Багровый остров

Премьера спектакля «Багровый остров» по Михаилу Булгакову в Омске

Скоро на основной сцене нашего театра состоится премьера сатирической комедии «Багровый остров», основанной на фельетоне Михаила Булгакова, опубликованном в 1924 году в литературном приложении к газете «Накануне». Интересно, что этот фельетон имел подзаголовок: «Роман тов. Жюля Верна, с французского на эзоповский перевёл Михаил А. Булгаков». При жизни автора пьеса никогда не была опубликована, однако с «Багрового острова» начинается важная тема в творчестве Булгакова — взаимодействие художника и власти.

Сюжет и персонажи

Действие пьесы разворачивается в театре, где подающий надежды писатель Василий Дымогацкий, скрывающийся за псевдонимом Жюль Верн, представляет свою революционную пьесу о борьбе аборигенов с западными эксплуататорами. Директор театра Геннадий Панфилович сталкивается с проблемой: ему необходимо показать пьесу цензору Савве Лукинишне, но она уехала в отпуск. Времени на репетиции нет, поэтому актеры вынуждены придумывать постановку на ходу.

Интересные факты

«Багровый остров» стал одной из первых работ Булгакова, в которой он затрагивает тему взаимоотношений искусства и власти.

Спектакль обещает быть насыщенным и динамичным, ведь актеры будут импровизировать прямо на сцене.

Пьеса поднимает актуальные вопросы о свободе творчества и цензуре.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе остроумие и глубокие размышления о нашей реальности. Ждем вас на премьере!