Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Багровый остров
Киноафиша Багровый остров

Спектакль Багровый остров

Постановка
Пятый театр 16+
Режиссер Дмитрий Огородников
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Багровый остров» по Михаилу Булгакову в Омске

Скоро на основной сцене нашего театра состоится премьера сатирической комедии «Багровый остров», основанной на фельетоне Михаила Булгакова, опубликованном в 1924 году в литературном приложении к газете «Накануне». Интересно, что этот фельетон имел подзаголовок: «Роман тов. Жюля Верна, с французского на эзоповский перевёл Михаил А. Булгаков». При жизни автора пьеса никогда не была опубликована, однако с «Багрового острова» начинается важная тема в творчестве Булгакова — взаимодействие художника и власти.

Сюжет и персонажи

Действие пьесы разворачивается в театре, где подающий надежды писатель Василий Дымогацкий, скрывающийся за псевдонимом Жюль Верн, представляет свою революционную пьесу о борьбе аборигенов с западными эксплуататорами. Директор театра Геннадий Панфилович сталкивается с проблемой: ему необходимо показать пьесу цензору Савве Лукинишне, но она уехала в отпуск. Времени на репетиции нет, поэтому актеры вынуждены придумывать постановку на ходу.

Интересные факты

  • «Багровый остров» стал одной из первых работ Булгакова, в которой он затрагивает тему взаимоотношений искусства и власти.
  • Спектакль обещает быть насыщенным и динамичным, ведь актеры будут импровизировать прямо на сцене.
  • Пьеса поднимает актуальные вопросы о свободе творчества и цензуре.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе остроумие и глубокие размышления о нашей реальности. Ждем вас на премьере!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 23 июля
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
18:30 от 950 ₽
Омск, 7 августа
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
18:30 от 750 ₽
Омск, 26 сентября
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
18:30 от 750 ₽

В ближайшие дни

0+
Детский
Про всех на свете
23 августа в 13:00 Дендрологический сад им. Гензе
от 700 ₽
Безумный день, или Женитьба Фигаро
16+
Комедия
Безумный день, или Женитьба Фигаро
4 сентября в 19:00 Омский театр драмы
от 250 ₽
Остров Рикоту
16+
Премьера Драма
Остров Рикоту
9 сентября в 18:30 Пятый театр
от 750 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше