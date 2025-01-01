Меню
Багровый Фантомас
Билеты от 2400₽
Киноафиша Багровый Фантомас

Багровый Фантомас

12+
Возраст 12+
Билеты от 2400₽

О концерте

Грандиозное межпланетное турне группы «Багровый Фантомас»

Группа «Багровый Фантомас» отправляется в захватывающее межпланетное турне с программой «Электрические жирафы». Это шоу посвящено одноименному альбому, который был записан в 1986 году и увидел свет только в ноябре 2021 года. Для истинных поклонников тяжелой музыки выступление этой группы — настоящая сенсация.

Музыкальные хиты и новинки

По словам бессменного лидера группы Розы Робота, зрителей ждут как уже полюбившиеся хиты, так и премьеры новых композиции. «С первых же аккордов ваши ушки окислятся самым достопочтенным образом», — обещает Роза, добавляя, что это шоу «блин, если не мирового, то городского масштаба точно, нахрен!» Это значит, что подготовьте свои уши к настоящему музыкальному празднику!

Специальный гость вечера

Уникальность концерта подчеркнет специальный гость — неподражаемый вокально-инструментальный ансамбль «Велюр». Их выступление добавит дополнительный шарм и разнообразие в программу вечера.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события. «Багровый Фантомас» и «Велюр» обещают ночь незабываемых впечатлений!

Купить билет на концерт Багровый Фантомас

Декабрь
23 декабря вторник
19:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 2400 ₽
В других городах
Декабрь
14 декабря воскресенье
19:00
Base St. Petersburg (Гигант Холл) Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., 44
от 2400 ₽

