Bagira
Билеты от 1500₽
Киноафиша Bagira

Bagira

16+
Продолжительность 240 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте

Концерт группы «Bagira» в клубе «Eclipse»

В ночном клубе «Eclipse» в Москве состоится выступление Казанской метал группы «Bagira», основанной в 2011 году Аллой Булгаковой (вокал) и Александром Шадровым (гитара). Этот коллектив уже завоевал признание благодаря своим четырем полноформатным альбомам, среди которых выделяется третий альбом «Шрамы». Он получил положительные отзывы критиков и существенно расширил аудиторию группы.

Музыкальный стиль и атмосфера

Музыкальный стиль «Bagira» включает в себя классический heavy metal и более экстремальные формы, что делает концерт интересным для поклонников жанра. Клуб «Eclipse» оборудован современной звуковой и световой аппаратурой, что создаёт идеальную атмосферу для живых выступлений.

Комфорт и удобство

Зал клуба имеет вместимость около 600 человек, что позволяет создать уютную и динамичную обстановку. Для зрителей предусмотрена зона отдыха и бар, что делает вечер более комфортным. Место проведения находится в центре Москвы и удобно расположено в пешей доступности от станции метро.

Не пропустите!

Концерт группы «Bagira» станет настоящим праздником для любителей металла, особенно ценителей русскоязычного тяжёлого звучания. Убедитесь, что вы не упустите возможность пережить это музыкальное событие!

Купить билет на концерт Bagira

Декабрь
21 декабря воскресенье
19:00
Eclipse Москва, Переведеновский пер., 21, стр. 11
от 1500 ₽

