В ночном клубе «Eclipse» в Москве состоится выступление Казанской метал группы «Bagira», основанной в 2011 году Аллой Булгаковой (вокал) и Александром Шадровым (гитара). Этот коллектив уже завоевал признание благодаря своим четырем полноформатным альбомам, среди которых выделяется третий альбом «Шрамы». Он получил положительные отзывы критиков и существенно расширил аудиторию группы.
Музыкальный стиль «Bagira» включает в себя классический heavy metal и более экстремальные формы, что делает концерт интересным для поклонников жанра. Клуб «Eclipse» оборудован современной звуковой и световой аппаратурой, что создаёт идеальную атмосферу для живых выступлений.
Зал клуба имеет вместимость около 600 человек, что позволяет создать уютную и динамичную обстановку. Для зрителей предусмотрена зона отдыха и бар, что делает вечер более комфортным. Место проведения находится в центре Москвы и удобно расположено в пешей доступности от станции метро.
Концерт группы «Bagira» станет настоящим праздником для любителей металла, особенно ценителей русскоязычного тяжёлого звучания. Убедитесь, что вы не упустите возможность пережить это музыкальное событие!