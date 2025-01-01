Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О концерте/спектакле
Киноафиша
Bagira
Bagira
16+
рок
Возраст
16+
О концерте/спектакле
Развернуть
Купить билет на концерт Bagira
Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
7 декабря
воскресенье
19:00
Reborn
Казань, Право-Булачная, 29
Купить билеты
от 600 ₽
В ближайшие дни
16+
Хип-хоп
тринадцать карат
7 декабря в 20:00
Big Twin Arena
от 2200 ₽
18+
Юмор
New Stand Up
8 октября в 21:00
Trinity
от 350 ₽
18+
Юмор
Жестче чем Stand Up
13 октября в 19:00
Trinity
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667