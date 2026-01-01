Мир Довлатова в спектакле «Багаж»

«Я оглядел пустой чемодан. На дне – Карл Маркс. На крышке – Бродский. А между ними – пропащая, бесценная, единственная жизнь». Эти слова Сергея Довлатова стали отправной точкой для нового спектакля Б.А.Р. Театра под названием «Багаж», который впервые представлен в Новосибирске.

Сергей Довлатов: жизнь между строк

Спектакль «Багаж» приглашает зрителей на встречу с уникальным миром Сергея Довлатова, где каждая деталь – это отголосок его беспощадной наблюдательности и язвительного остроумия. Под руководством Заслуженного артиста РФ Николая Соловьева, труппа театра воссоздает атмосферу произведений писателя, наполненную безграничной любовью и запредельной нежностью.

Проза, превращенная в искусство

В «Багаже» вы найдете не только слова Довлатова, но и музыкальность его прозы, ожившую на сцене. Спектакль обещает быть не просто театральным представлением, но и путешествием в глубину души писателя, где каждый зритель сможет найти отголоски собственной жизни.

Приглашаем вас стать частью этого уникального театрального опыта, где слова Довлатова не просто звучат, но и заставляют зрителей задуматься о вечных ценностях.