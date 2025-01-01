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Бадун бэнд
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Бадун бэнд

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Бадун бэнд» в The Rock Bar Small Stage: Музыкальный Вечер для Всех

Приглашаем вас на незабываемый вечер с участием «Бадун бэнд»! Этот коллектив, известный своими яркими выступлениями и оригинальными музыкальными решением, представит свою программу на малой сцене The Rock Bar. Не упустите шанс насладиться живой музыкой и атмосферой настоящего рок-заведения!

О «Бадун бэнд»

«Бадун бэнд» — это не просто музыкальный коллектив, а настоящая команда единомышленников, которая объединяет любителей хорошей музыки. Их репертуар включает в себя как авторские композиции, так и известные хиты, которые знакомы каждому. С момента своего основания, группа успела завоевать сердца поклонников на различных музыкальных фестивалях и концертах.

Почему стоит посетить?

  • Живое исполнение: Никакие записи не передадут ту энергетику, которую создают музыканты на сцене.
  • Уютная атмосфера: The Rock Bar Small Stage — это место, где каждый зритель почувствует себя частью события.
  • Специальные гости: На концерте ожидаются сюрпризы и неожиданные выступления приглашённых артистов.

Как добраться?

The Rock Bar расположен в центре города, что делает его доступным для всех желающих. Убедитесь, что вы знаете, как добраться до места, чтобы не пропустить начало выступления.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Мы ждем вас на концерте «Бадун бэнд»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 2 августа
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
21:00 от 700 ₽

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