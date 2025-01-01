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Бадма-Ханда и Квартет Алексея Подымкина
Билеты от 2000₽
Киноафиша Бадма-Ханда и Квартет Алексея Подымкина

Бадма-Ханда и Квартет Алексея Подымкина

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«Бадма-Ханда и JAZZ» — уникальное музыкальное событие в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке

Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке приглашает вас на незабываемое музыкальное путешествие с проектом «Бадма-Ханда и JAZZ». Это мероприятие объединяет традиционную бурятскую музыку и современные джазовые импровизации, создавая уникальную атмосферу.

Творческое объединение культур

«Бадма-Ханда» — это не просто название. Это символ соединения двух культур: бурятской и джазовой. В программе выступления вы услышите традиционные бурятские мелодии, которые будут звучать в новом, неожиданном формате. Мастера джаза представят уникальные аранжировки, которые позволят по-новому взглянуть на знакомые мотивы.

Что ждет зрителей?

Зрителей ожидает не только музыка, но и яркие визуальные образы. Специально для этого проекта подготовлены оригинальные видеоинсталляции, которые дополнят музыкальное сопровождение. Также в программе — мастер-классы от участников проекта, где вы сможете узнать больше о технике исполнения и истории бурятской музыки.

Когда и где?

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Проект пройдет в уютном джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке. Следите за расписанием, чтобы не пропустить выступление!

Приходите и позвольте музыке объединить вас с традициями и современностью!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

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