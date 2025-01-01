Меню
BadCurt. Большой сольный концерт
16+
Возраст 16+

О концерте

Сольный концерт BadCurt в Санкт-Петербурге

Скоро в Санкт-Петербурге состоится сольный концерт талантливого артиста BadCurt. Зрителей ждёт яркое музыкальное событие, где звучат известные хиты, включая «Аризона бошки» и «Миллион чувств».

Место проведения

Концерт пройдет в клубе Factory 3 — идеальной площадке для любителей живой музыки и динамичной атмосферы. Factory 3 славится своим уютом и качественным звуком, что сделает выступление BadCurt незабываемым.

Для кого?

Это событие, безусловно, понравится как давним поклонникам BadCurt, так и новым слушателям. Если вы цените энергичную и запоминающуюся музыку, не упустите шанс стать частью этого уникального шоу.

Не пропустите возможность насладиться живым исполнением любимых песен! BadCurt готов зажечь сцену и подарить зрителям незабываемые эмоции.

Купить билет на концерт BadCurt. Большой сольный концерт

Декабрь
18 декабря четверг
18:00
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
от 1990 ₽

