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Bad Boys Blue. Kevin McCoy
Киноафиша Bad Boys Blue. Kevin McCoy

Bad Boys Blue. Kevin McCoy

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Bad Boys Blue: Вечер ностальгии и любви в Jagger

Bad Boys Blue – культовая группа 80-х и 90-х, которая до сих пор заставляет сердца зрителей биться чаще. Навряд ли можно найти тех, кто не танцевал под хиты «You’re A Woman» или «Come Back And Stay». Несмотря на то, что оригинальный состав, включая Эндрю Фредди Томаса, Тревора Оливера Тэйлора и Джона Эдварда МакИнерни, уже распался, группа продолжает радовать поклонников.

Сегодня единственным участником оригинального состава является Kevin McCoy, который снова поднимет на ноги своих слушателей. В программе концерта вы услышите любимые хиты, на которых выросло не одно поколение россиян, включая «Pretty Young Girl» и многие другие.

Специальный гость вечера

Особое внимание на концерте уделяется специальному гостю — Елене Шевченко. Ее выступление добавит ярких эмоций в этот вечер, наполненный мелодиями и ностальгией.

Когда и где?

Если вы любите мелодичные песни короля евродиско и хотите окунуться в атмосферу любви и романтики, приходите в клуб Jagger. Сбор гостей начнется в 19:00, а концерт начнется в 20:30.

Добро пожаловать в мир Bad Boys Blue — вечер, который вы не забудете!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 октября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 2500 ₽

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