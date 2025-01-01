Bad Boys Blue. Kevin McCoy

Концерт Bad Boys Blue: Вечер ностальгии и любви в Jagger

Bad Boys Blue – культовая группа 80-х и 90-х, которая до сих пор заставляет сердца зрителей биться чаще. Навряд ли можно найти тех, кто не танцевал под хиты «You’re A Woman» или «Come Back And Stay». Несмотря на то, что оригинальный состав, включая Эндрю Фредди Томаса, Тревора Оливера Тэйлора и Джона Эдварда МакИнерни, уже распался, группа продолжает радовать поклонников.

Сегодня единственным участником оригинального состава является Kevin McCoy, который снова поднимет на ноги своих слушателей. В программе концерта вы услышите любимые хиты, на которых выросло не одно поколение россиян, включая «Pretty Young Girl» и многие другие.

Специальный гость вечера

Особое внимание на концерте уделяется специальному гостю — Елене Шевченко. Ее выступление добавит ярких эмоций в этот вечер, наполненный мелодиями и ностальгией.

Когда и где?

Если вы любите мелодичные песни короля евродиско и хотите окунуться в атмосферу любви и романтики, приходите в клуб Jagger. Сбор гостей начнется в 19:00, а концерт начнется в 20:30.

Добро пожаловать в мир Bad Boys Blue — вечер, который вы не забудете!