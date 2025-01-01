Меню
О концерте
Киноафиша
Bad Boys Blue - Kevin McCoy
18+
джаз
Возраст
18+
О концерте
Развернуть
Купить билет на концерт Bad Boys Blue - Kevin McCoy
Помощь с билетами
В других городах
Март
8 марта
воскресенье
20:00
Jagger
Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
Купить билеты
В ближайшие дни
6+
Живая музыка
Магия свечей. Новогодние саундтреки: Гарри Поттер, Один дома и не только
29 декабря в 19:00
Оранжерея Таврического сада
от 2300 ₽
6+
Джаз
Романтический джаз в Оранжерее при свечах
2 января в 17:30
Оранжерея Таврического сада
от 3700 ₽
6+
Классическая музыка
Орган с симфоническим оркестром
27 декабря в 15:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 700 ₽
